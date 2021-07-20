https://ria.ru/20210720/eritreya-1742085910.html

Путин назначил нового посла в Эритрее

Путин назначил нового посла в Эритрее - РИА Новости, 20.07.2021

Путин назначил нового посла в Эритрее

Мозго Игорь Николаевич указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Эритрея, сообщил сайт МИД РФ. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:11

2021-07-20T18:11

2021-07-20T18:11

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мозго Игорь Николаевич указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Эритрея, сообщил сайт МИД РФ."Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 274 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Государстве Эритрея. Мозго Игорь Николаевич, 1959 года рождения", - сообщил МИД РФ.Мозго имеет высшее образование: в 1984 году он окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, в 1994 году – Дипломатическую академию МИД России. Владеет английским и сербским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в июне 2019 года.В системе МИД с 1994 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.С ноября 2009 года - начальник отдела, заместитель директора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599026599.html

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