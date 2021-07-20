https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742097607.html
Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате
Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате - РИА Новости, 20.07.2021
Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 74,1 миллиона рублей, или на 4,7%, и на 1 июля составила 1,511 миллиарда рублей, сообщил Росстат. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:20
2021-07-20T19:20
2021-07-20T19:20
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 74,1 миллиона рублей, или на 4,7%, и на 1 июля составила 1,511 миллиарда рублей, сообщил Росстат.Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 544,8 миллиона рублей (36,1%), в 2020 году – 263,7 миллиона рублей (17,4%), в 2019 году и ранее – 702,9 миллиона рублей (46,5%).Задолженность по заработной плате на 1 июля имели менее 1% работников обследуемых организаций.По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 40,1%; строительство – 26,8%; добыча полезных ископаемых – 7,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 7,8%; транспорт – 7,5%.
https://ria.ru/20210630/zarplaty-1739328221.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате
Росстат: задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 4,7%
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Суммарная задолженность по зарплате в РФ
за июнь снизилась на 74,1 миллиона рублей, или на 4,7%, и на 1 июля составила 1,511 миллиарда рублей, сообщил Росстат
.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 544,8 миллиона рублей (36,1%), в 2020 году – 263,7 миллиона рублей (17,4%), в 2019 году и ранее – 702,9 миллиона рублей (46,5%).
Задолженность по заработной плате на 1 июля имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 40,1%; строительство – 26,8%; добыча полезных ископаемых – 7,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 7,8%; транспорт – 7,5%.