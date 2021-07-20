https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742081234.html

ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи

ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи - РИА Новости, 20.07.2021

ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи

Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:50

2021-07-20T17:50

2021-07-20T17:50

европарламент

мария князева

еврокомиссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма."Крупные платежи наличными - простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно. Поэтому сегодня ЕК предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере 10 тысяч евро в масштабах всего ЕС", - говорится в релизе.Подобные лимиты уже существуют примерно в двух третях государств союза, но их размеры различаются. Новые правила, исходя из релиза, должны установить лимит во всех странах. Национальные лимиты ниже 10 тысяч евро могут быть сохранены, говорится в релизе."Ограничение крупных денежных платежей затрудняет отмывание "грязных денег" преступниками", - пишет ЕК.Предложения Еврокомиссии ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742078892.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, мария князева, еврокомиссия, экономика