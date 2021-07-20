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ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи
ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи - РИА Новости, 20.07.2021
ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи
Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:50
2021-07-20T17:50
европарламент
мария князева
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма."Крупные платежи наличными - простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно. Поэтому сегодня ЕК предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере 10 тысяч евро в масштабах всего ЕС", - говорится в релизе.Подобные лимиты уже существуют примерно в двух третях государств союза, но их размеры различаются. Новые правила, исходя из релиза, должны установить лимит во всех странах. Национальные лимиты ниже 10 тысяч евро могут быть сохранены, говорится в релизе."Ограничение крупных денежных платежей затрудняет отмывание "грязных денег" преступниками", - пишет ЕК.Предложения Еврокомиссии ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.
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европарламент, мария князева, еврокомиссия, экономика
17:50 20.07.2021
 
ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи

Еврокомиссия предлагает установить общий лимит на наличные платежи в 10 тысяч евро

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.
Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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"Крупные платежи наличными - простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно. Поэтому сегодня ЕК предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере 10 тысяч евро в масштабах всего ЕС", - говорится в релизе.
Подобные лимиты уже существуют примерно в двух третях государств союза, но их размеры различаются. Новые правила, исходя из релиза, должны установить лимит во всех странах. Национальные лимиты ниже 10 тысяч евро могут быть сохранены, говорится в релизе.
"Ограничение крупных денежных платежей затрудняет отмывание "грязных денег" преступниками", - пишет ЕК.
Предложения Еврокомиссии ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.
 
ЕвропарламентМария КнязеваЕврокомиссияЭкономика
 
 
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