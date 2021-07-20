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В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом

В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом - РИА Новости, 20.07.2021

В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом

Четверо детей пострадали при столкновении легковушки и цементовоза в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:31

2021-07-20T16:31

2021-07-20T16:31

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Четверо детей пострадали при столкновении легковушки и цементовоза в Ивановской области, сообщило УМВД по региону."В Савинском районе водитель двенашки въехал в цементовоз... Четверо детей 8-14 лет (две девочки и два мальчика) госпитализированы", - отмечается в сообщении на странице управления в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что характер травм уточняется, но опасности для жизни нет. В легковом автомобиле на момент столкновения находились восемь человек.

ивановская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия