https://ria.ru/20210720/dtp-1742061410.html
В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом
В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом - РИА Новости, 20.07.2021
В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом
Четверо детей пострадали при столкновении легковушки и цементовоза в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:31
2021-07-20T16:31
2021-07-20T16:31
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Четверо детей пострадали при столкновении легковушки и цементовоза в Ивановской области, сообщило УМВД по региону."В Савинском районе водитель двенашки въехал в цементовоз... Четверо детей 8-14 лет (две девочки и два мальчика) госпитализированы", - отмечается в сообщении на странице управления в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что характер травм уточняется, но опасности для жизни нет. В легковом автомобиле на момент столкновения находились восемь человек.
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия
В Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом
Четверо детей пострадали в ДТП с цементовозом и легковым автомобилем в Ивановской области