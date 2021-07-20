https://ria.ru/20210720/dtp-1741997034.html

СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек

СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2021

СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек

Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:41

2021-07-20T11:41

2021-07-20T16:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ялта

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его водителя и нарушение правил дорожного движения, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Постнова.Пять человек погибли в ДТП в понедельник с участием нескольких легковых автомобилей и грузовика на трассе Ялта — Севастополь в Севастопольском регионе, еще три человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Установлено, что водитель грузовика допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями, после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в три машины."Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", — сказала журналистам Постнова.По ее словам, следователями проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация по техническому состоянию транспорта и прохождению водителем предрейсового медосмотра."Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией", — подчеркнула Постнова.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741977165.html

https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html

россия

ялта

севастополь

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ялта, севастополь, происшествия