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СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек
СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2021
СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек
Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:41
2021-07-20T16:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его водителя и нарушение правил дорожного движения, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Постнова.Пять человек погибли в ДТП в понедельник с участием нескольких легковых автомобилей и грузовика на трассе Ялта — Севастополь в Севастопольском регионе, еще три человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Установлено, что водитель грузовика допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями, после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в три машины."Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", — сказала журналистам Постнова.По ее словам, следователями проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация по техническому состоянию транспорта и прохождению водителем предрейсового медосмотра."Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией", — подчеркнула Постнова.
https://ria.ru/20210720/dtp-1741977165.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ялта, севастополь, происшествия
11:41 20.07.2021 (обновлено: 16:12 20.07.2021)
 
СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек

СК рассматривает несколько возможных причин ДТП под Севастополем, где погибли пять человек

© Фото : СУСК России по Республике Крым и городу СевастополюДТП в Крыму на автодороге Ялта-Севастополь
ДТП в Крыму на автодороге Ялта-Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : СУСК России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его водителя и нарушение правил дорожного движения, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Постнова.
Пять человек погибли в ДТП в понедельник с участием нескольких легковых автомобилей и грузовика на трассе Ялта — Севастополь в Севастопольском регионе, еще три человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Установлено, что водитель грузовика допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями, после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в три машины.
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"Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", — сказала журналистам Постнова.
По ее словам, следователями проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация по техническому состоянию транспорта и прохождению водителем предрейсового медосмотра.
"Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией", — подчеркнула Постнова.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЯлтаСевастопольПроисшествия
 
 
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