11:41 20.07.2021 (обновлено: 16:12 20.07.2021)
СК назвал возможные причины ДТП в Крыму, где погибли пять человек
СК рассматривает несколько возможных причин ДТП под Севастополем, где погибли пять человек
© Фото : СУСК России по Республике Крым и городу СевастополюДТП в Крыму на автодороге Ялта-Севастополь
© Фото : СУСК России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Следствие рассматривает ряд версий дорожной аварии под Севастополем, унесшей жизни пяти человек, в их числе неисправность грузовика, состояние здоровья его водителя и нарушение правил дорожного движения, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Постнова.
Пять человек погибли в ДТП в понедельник с участием нескольких легковых автомобилей и грузовика на трассе Ялта — Севастополь в Севастопольском регионе, еще три человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Установлено, что водитель грузовика допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями, после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в три машины.
"Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", — сказала журналистам Постнова.
По ее словам, следователями проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация по техническому состоянию транспорта и прохождению водителем предрейсового медосмотра.
"Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией", — подчеркнула Постнова.