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В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2021
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека получили травмы при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:19
2021-07-20T09:19
2021-07-20T09:19
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ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.Авария произошла в понедельник вечером на мосту Стачки. По предварительным данным, водитель автобуса, который ехал по маршруту №71 с 20 пассажирами, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo. От удара легковушку отбросило на Hyundai Solaris."В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и пассажир автобуса", - сказал он.По данному факту проводится проверка.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Ростове-на-Дону