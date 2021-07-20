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В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 20.07.2021

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с автобусом

Два человека получили травмы при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:19

2021-07-20T09:19

2021-07-20T09:19

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.Авария произошла в понедельник вечером на мосту Стачки. По предварительным данным, водитель автобуса, который ехал по маршруту №71 с 20 пассажирами, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo. От удара легковушку отбросило на Hyundai Solaris."В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen и пассажир автобуса", - сказал он.По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20210720/avariya-1741968362.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия