https://ria.ru/20210720/dtp-1741963127.html
При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека - РИА Новости, 20.07.2021
При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
Два человека погибли и три травмировались в Тюмени при столкновении грузопассажирской "Газели" и маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:33
2021-07-20T07:33
2021-07-20T07:33
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ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Два человека погибли и три травмировались в Тюмени при столкновении грузопассажирской "Газели" и маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.ДТП произошло в понедельник в 23:10 (21:10 мск) на улице Республики, 252А. Грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ" 11-го маршрута, поворачивавшего на конечную остановку. В автобусе были только водитель и кондуктор, они не пострадали.Девочка утверждает, что ехала с мамой. Родственники девочки устанавливаются.У водителя "Газели" были признаки опьянения, степень которого установят по анализу крови, который взят в больнице. В июне 2020 года мужчина был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение. В этом году его повторно задержали пьяным за рулем и в марте по уголовной статье лишили права управления транспортом на 24 месяца. В "Газели" было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.
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тюменская область, тюмень, дтп, происшествия
При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека, трое пострадали
ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости.
Два человека погибли и три травмировались в Тюмени
при столкновении грузопассажирской "Газели" и маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области
.
ДТП произошло в понедельник в 23:10 (21:10 мск) на улице Республики, 252А. Грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ" 11-го маршрута, поворачивавшего на конечную остановку. В автобусе были только водитель и кондуктор, они не пострадали.
"От сильного удара "Газель" загорелась и сгорела полностью. В ней ехали пять человек. Погибли двое из пятерых, мужчина и женщина, они так и остались сидеть в машине. Личности этих людей устанавливаются. 33-летний водитель и 42-летняя пассажирка "Газели" получили травмы ног и другие повреждения, они госпитализированы в больницу. Маленькую девочку, находившуюся в салоне "Газели", при ударе выбросило из машины, сейчас она находится в больнице, малышке примерно пять лет", - рассказали в автоинспекции.
Девочка утверждает, что ехала с мамой. Родственники девочки устанавливаются.
У водителя "Газели" были признаки опьянения, степень которого установят по анализу крови, который взят в больнице. В июне 2020 года мужчина был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение. В этом году его повторно задержали пьяным за рулем и в марте по уголовной статье лишили права управления транспортом на 24 месяца. В "Газели" было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.