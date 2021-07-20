https://ria.ru/20210720/dtp-1741963127.html

При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека

При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека - РИА Новости, 20.07.2021

При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека

Два человека погибли и три травмировались в Тюмени при столкновении грузопассажирской "Газели" и маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:33

2021-07-20T07:33

2021-07-20T07:33

тюменская область

тюмень

дтп

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 20 июл – РИА Новости. Два человека погибли и три травмировались в Тюмени при столкновении грузопассажирской "Газели" и маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.ДТП произошло в понедельник в 23:10 (21:10 мск) на улице Республики, 252А. Грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ" 11-го маршрута, поворачивавшего на конечную остановку. В автобусе были только водитель и кондуктор, они не пострадали.Девочка утверждает, что ехала с мамой. Родственники девочки устанавливаются.У водителя "Газели" были признаки опьянения, степень которого установят по анализу крови, который взят в больнице. В июне 2020 года мужчина был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение. В этом году его повторно задержали пьяным за рулем и в марте по уголовной статье лишили права управления транспортом на 24 месяца. В "Газели" было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.

https://ria.ru/20210720/dtp-1741960115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, дтп, происшествия