https://ria.ru/20210720/donbass-1742058744.html

Козак оценил позицию ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе

Козак оценил позицию ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.07.2021

Козак оценил позицию ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе

Позиция ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе непоследовательна и противоречива, это не способствует установлению мира, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:20

2021-07-20T16:20

2021-07-20T16:20

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Позиция ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе непоследовательна и противоречива, это не способствует установлению мира, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак."Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям. Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки – противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.По словам Козака, "с одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений, с другой – непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование"."Это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Юго-Востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ".

https://ria.ru/20210720/donbass-1742057033.html

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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, донбасс, евросоюз, украина, в мире