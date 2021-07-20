Козак оценил позицию ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе
Козак: позиция ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе непоследовательна и противоречива
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Позиция ЕС по урегулированию ситуации в Донбассе непоследовательна и противоречива, это не способствует установлению мира, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям. Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки – противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.
По словам Козака, "с одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений, с другой – непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование".
"Это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Юго-Востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ".