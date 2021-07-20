https://ria.ru/20210720/donbass-1742057033.html

Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой

Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой - РИА Новости, 20.07.2021

Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой

Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, те на Украине, кто вынашивает милитаристские планы,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:12

2021-07-20T16:12

2021-07-20T17:08

донбасс

дмитрий козак

украина

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, те на Украине, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции."И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине", - отметил Козак.По словам замглавы администрации президента, "разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины". "Еще одну "революцию достоинства" Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", - подчеркнул он.По словам Козака, "позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной".Он отметил, что "какие бы то ни было иные решения – это дестабилизация приграничного с Россией региона со всеми вытекающими негативными для нашей страны последствиями".

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

донбасс

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донбасс, дмитрий козак, украина, в мире