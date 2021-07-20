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Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой
Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой - РИА Новости, 20.07.2021
Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой
Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, те на Украине, кто вынашивает милитаристские планы,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:12
2021-07-20T16:12
2021-07-20T17:08
донбасс
дмитрий козак
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, те на Украине, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции."И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине", - отметил Козак.По словам замглавы администрации президента, "разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины". "Еще одну "революцию достоинства" Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", - подчеркнул он.По словам Козака, "позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной".Он отметил, что "какие бы то ни было иные решения – это дестабилизация приграничного с Россией региона со всеми вытекающими негативными для нашей страны последствиями".
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донбасс, дмитрий козак, украина, в мире
16:12 20.07.2021 (обновлено: 17:08 20.07.2021)
Козак предостерег Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой
Козак назвал попытки решить конфликт в Донбассе военным путем "игрой со спичками на пороховой бочке"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Попытки разрешить конфликт в Донбассе
военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины
, те на Украине, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак
в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте
посольства РФ во Франции
.
"Глубоко убежден в том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины", - сказал он.
"И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация на Украине", - отметил Козак.
По словам замглавы администрации президента, "разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины". "Еще одну "революцию достоинства" Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке", - подчеркнул он.
По словам Козака, "позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной".
"Украина и Донбасс должны мирно урегулировать свой конфликт. Российская Федерация будет терпеливо и настойчиво способствовать этому и поддержит любые мирные договоренности сторон, даже если это будет согласованная инициатива выйти за пределы минских соглашений", - подчеркнул он.
Он отметил, что "какие бы то ни было иные решения – это дестабилизация приграничного с Россией региона со всеми вытекающими негативными для нашей страны последствиями".