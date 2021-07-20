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Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.07.2021
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:35
2021-07-20T08:35
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Безыменное (в Новоазовском районе на юге ДНР - ред.). Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
08:35 20.07.2021
 
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке

В Донецке обвинили украинских силовиков в минометном обстреле населенного пункта Безыменное в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшегося снаряда
Осколки разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 6.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Безыменное (в Новоазовском районе на юге ДНР - ред.). Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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