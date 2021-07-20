https://ria.ru/20210720/donbass-1741966697.html
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.07.2021
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:35
2021-07-20T08:35
2021-07-20T08:35
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101410/50/1014105007_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_3a89010f5322c7e131c421b5024e7a8f.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Безыменное (в Новоазовском районе на юге ДНР - ред.). Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/101410/50/1014105007_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e171b9f90a469684810a15e86d7bfe91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
В Донецке обвинили украинских силовиков в минометном обстреле населенного пункта Безыменное в ДНР