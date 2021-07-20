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Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке

Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.07.2021

Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:35

2021-07-20T08:35

2021-07-20T08:35

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донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Безыменное (в Новоазовском районе на юге ДНР - ред.). Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире