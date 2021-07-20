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Действия Литвы "тянут на разрыв дипотношений", заявил премьер Белоруссии
Действия Литвы "тянут на разрыв дипотношений", заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 20.07.2021
Действия Литвы "тянут на разрыв дипотношений", заявил премьер Белоруссии
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что агрессивные и циничные действия Литвы тянут даже на разрыв дипотношений, но в Минске не являются сторонниками... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:25
2021-07-20T18:31
роман головченко
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что агрессивные и циничные действия Литвы тянут даже на разрыв дипотношений, но в Минске не являются сторонниками таких мер.Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят."Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому, если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий", - приводит слова Головченко госагентство Белта.По словам премьер-министра, есть выверенный подход к вопросу оптимизации белорусских посольств за границей. "Мы сейчас пока видим, что выстраивается какой-то новый формат отношений по линии ЕС - Беларусь. До конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры", - пояснил Головченко.Он также обратил внимание, что политика той или иной страны может меняться достаточно резко, поэтому в Минске не намерены "идти на поводу у сиюминутной конъюнктуры". Глава белорусского правительства заверил, что в этом плане решения будут выверены.В Литве в настоящее время проживает лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская. В Белоруссии Тихановская, как и ряд других представителей оппозиции, является фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее экстрадиции, но Вильнюс в выдаче отказал.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы, в том числе из Литвы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводят санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/lukashenko-1742071231.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/lukashenko-1741905538.html
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роман головченко, белоруссия, литва, в мире
17:25 20.07.2021 (обновлено: 18:31 20.07.2021)
 
Действия Литвы "тянут на разрыв дипотношений", заявил премьер Белоруссии

Премьер Белоруссии Головченко: агрессивные и циничные действия Литвы тянут на разрыв дипотношений

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что агрессивные и циничные действия Литвы тянут даже на разрыв дипотношений, но в Минске не являются сторонниками таких мер.
Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят.
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"Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому, если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий", - приводит слова Головченко госагентство Белта.
По словам премьер-министра, есть выверенный подход к вопросу оптимизации белорусских посольств за границей. "Мы сейчас пока видим, что выстраивается какой-то новый формат отношений по линии ЕС - Беларусь. До конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры", - пояснил Головченко.
Он также обратил внимание, что политика той или иной страны может меняться достаточно резко, поэтому в Минске не намерены "идти на поводу у сиюминутной конъюнктуры". Глава белорусского правительства заверил, что в этом плане решения будут выверены.
В Литве в настоящее время проживает лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская. В Белоруссии Тихановская, как и ряд других представителей оппозиции, является фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее экстрадиции, но Вильнюс в выдаче отказал.
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы, в том числе из Литвы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводят санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
Роман ГоловченкоБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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