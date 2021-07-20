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СК завел дело против челябинского замминистра экологии
СК завел дело против челябинского замминистра экологии - РИА Новости, 20.07.2021
СК завел дело против челябинского замминистра экологии
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:42
2021-07-20T12:50
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь заявил РИА Новости, что в отношении Безрукова проводятся следственные действия."Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов.По данным местного портала 74.ru, Безруков в августе прошлого года во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия
11:42 20.07.2021 (обновлено: 12:50 20.07.2021)
 
СК завел дело против челябинского замминистра экологии

СК завел уголовное дело о превышении полномочий против челябинского замминистра экологии Безрукова

© Фото : Министерство экологии Челябинской областиЗаместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков
Заместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Министерство экологии Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь заявил РИА Новости, что в отношении Безрукова проводятся следственные действия.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов.
По данным местного портала 74.ru, Безруков в августе прошлого года во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.
Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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