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СК завел дело против челябинского замминистра экологии

СК завел дело против челябинского замминистра экологии - РИА Новости, 20.07.2021

СК завел дело против челябинского замминистра экологии

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:42

2021-07-20T11:42

2021-07-20T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении замглавы минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее пресс-секретарь губернатора региона Сергей Зюсь заявил РИА Новости, что в отношении Безрукова проводятся следственные действия."Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов.По данным местного портала 74.ru, Безруков в августе прошлого года во время рейда со СМИ на Челябинский электрометаллургический комбинат намеренно провел журналистов по цехам с отключенными печами и не показал другие.Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия