https://ria.ru/20210720/degtyarev-1742019166.html

Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева

Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева - РИА Новости, 20.07.2021

Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:13

2021-07-20T13:13

2021-07-20T13:14

михаил дегтярев

дмитрий песков

владимир путин

хабаровский край

политика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не собирается ли президент в Хабаровск, чтобы "на месте посмотреть, кого он назначил"."Вы знаете, что он недавно общался с президентом - докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу. Разумеется, федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона", - сказал он журналистам.Песков добавил, что работы в крае много и врио губернатора прикладывает много сил для решения проблем огромного региона.

https://ria.ru/20210710/dyagterev-1740598345.html

хабаровский край

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михаил дегтярев, дмитрий песков, владимир путин, хабаровский край, политика