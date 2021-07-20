https://ria.ru/20210720/degtyarev-1742019166.html
Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева
Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева - РИА Новости, 20.07.2021
Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева
Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:14
михаил дегтярев
дмитрий песков
владимир путин
хабаровский край
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не собирается ли президент в Хабаровск, чтобы "на месте посмотреть, кого он назначил"."Вы знаете, что он недавно общался с президентом - докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу. Разумеется, федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона", - сказал он журналистам.Песков добавил, что работы в крае много и врио губернатора прикладывает много сил для решения проблем огромного региона.
https://ria.ru/20210710/dyagterev-1740598345.html
хабаровский край
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михаил дегтярев, дмитрий песков, владимир путин, хабаровский край, политика
13:13 20.07.2021 (обновлено: 13:14 20.07.2021)
Песков рассказал, как Путин оценивает работу Дегтярева
Пресс-секретарь Песков: Путин положительно оценивает работу врио главы Хабаровского края Дегтярева
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не собирается ли президент в Хабаровск, чтобы "на месте посмотреть, кого он назначил".
"Вы знаете, что он недавно общался с президентом - докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу. Разумеется, федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что работы в крае много и врио губернатора прикладывает много сил для решения проблем огромного региона.