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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/covid-19-1742108214.html
В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца
В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца - РИА Новости, 20.07.2021
В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:54
2021-07-20T20:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч."Сегодня сделано 198 537 тестов, выявлено 8780 новых случая COVID-19, умерли 46 человек", - говорится в сообщении турецкого минздрава.С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.Накануне министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма, заявил, что "ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Вместе с тем, он добавил, что пока "все идет хорошо", и такой вопрос на повестке не стоит. По данным министра, Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов туристов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/finlyandiya-1742090512.html
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коронавирус covid-19, турция, в мире
20:54 20.07.2021 (обновлено: 20:58 20.07.2021)
 
В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца

В Турции суточный прирост заболеваемости COVID-19 достиг максимума за 2 месяца

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая, свидетельствуют данные минздрава страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.
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"Сегодня сделано 198 537 тестов, выявлено 8780 новых случая COVID-19, умерли 46 человек", - говорится в сообщении турецкого минздрава.
С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
Накануне министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма, заявил, что "ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Вместе с тем, он добавил, что пока "все идет хорошо", и такой вопрос на повестке не стоит. По данным министра, Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов туристов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
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