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В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского
В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского - РИА Новости, 20.07.2021
В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского
Пьяная женщина ранила ножом полицейского в городе Богданович Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь свердловского главка МВД... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:09
2021-07-20T20:09
россия
скр
валерий горелых
свердловская область
богданович
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пьяная женщина ранила ножом полицейского в городе Богданович Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых."Руководством территориального ОВД по факту ранения участкового уполномоченного, который предпринимал меры по предотвращению бытового конфликта, проводится служебная проверка. По предварительным данным, 19 июля в отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации сотрудника ОВД с ножевым ранением", - сказал он.Горелых добавил, что вечером в понедельник старшина полиции, 1986 года рождения, находясь у дома по улице Крылова, стал свидетелем инцидента между двумя местными жителями из-за выгула собаки без намордника. Одним из участников ссоры оказался подросток, 2008 года рождения, а вторым - ранее судимая за побои, грабеж и причинение вреда здоровью нетрезвая женщина, 1987 года рождения."Не уладив ситуацию мирным путем, она вернулась к себе в квартиру и вооружилась ножом. Представитель МВД, чтобы пресечь возможные более тяжкие последствия конфликта, преградил ей путь. Однако на это дама среагировала неадекватно, ударив полицейского в область груди. В настоящее время участковому врачи оказывают необходимую помощь. Сотрудник полиции в момент получения травмы находился вне службы, без форменного обмундирования, был трезвым", - отметил представитель полицейского главка.По его словам, хулиганка была задержана нарядом ППСП. В отношении нее возбуждено административное делопроизводство по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Собранный материал райотдел в ближайшее время направит в региональный СКР.
https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html
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россия
свердловская область
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россия, скр, валерий горелых, свердловская область, богданович, происшествия
20:09 20.07.2021
 
В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского

В Свердловской области пьяная женщина ранила ножом полицейского

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пьяная женщина ранила ножом полицейского в городе Богданович Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Руководством территориального ОВД по факту ранения участкового уполномоченного, который предпринимал меры по предотвращению бытового конфликта, проводится служебная проверка. По предварительным данным, 19 июля в отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации сотрудника ОВД с ножевым ранением", - сказал он.
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Горелых добавил, что вечером в понедельник старшина полиции, 1986 года рождения, находясь у дома по улице Крылова, стал свидетелем инцидента между двумя местными жителями из-за выгула собаки без намордника. Одним из участников ссоры оказался подросток, 2008 года рождения, а вторым - ранее судимая за побои, грабеж и причинение вреда здоровью нетрезвая женщина, 1987 года рождения.
"Не уладив ситуацию мирным путем, она вернулась к себе в квартиру и вооружилась ножом. Представитель МВД, чтобы пресечь возможные более тяжкие последствия конфликта, преградил ей путь. Однако на это дама среагировала неадекватно, ударив полицейского в область груди. В настоящее время участковому врачи оказывают необходимую помощь. Сотрудник полиции в момент получения травмы находился вне службы, без форменного обмундирования, был трезвым", - отметил представитель полицейского главка.
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По его словам, хулиганка была задержана нарядом ППСП. В отношении нее возбуждено административное делопроизводство по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Собранный материал райотдел в ближайшее время направит в региональный СКР.
 
РоссияСКРВалерий ГорелыхСвердловская областьБогдановичПроисшествия
 
 
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