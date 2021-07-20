https://ria.ru/20210720/chp-1742102739.html

В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского

В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского - РИА Новости, 20.07.2021

В Свердловской области женщина ударила ножом полицейского

Пьяная женщина ранила ножом полицейского в городе Богданович Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь свердловского главка МВД... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:09

2021-07-20T20:09

2021-07-20T20:09

россия

скр

валерий горелых

свердловская область

богданович

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пьяная женщина ранила ножом полицейского в городе Богданович Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых."Руководством территориального ОВД по факту ранения участкового уполномоченного, который предпринимал меры по предотвращению бытового конфликта, проводится служебная проверка. По предварительным данным, 19 июля в отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации сотрудника ОВД с ножевым ранением", - сказал он.Горелых добавил, что вечером в понедельник старшина полиции, 1986 года рождения, находясь у дома по улице Крылова, стал свидетелем инцидента между двумя местными жителями из-за выгула собаки без намордника. Одним из участников ссоры оказался подросток, 2008 года рождения, а вторым - ранее судимая за побои, грабеж и причинение вреда здоровью нетрезвая женщина, 1987 года рождения."Не уладив ситуацию мирным путем, она вернулась к себе в квартиру и вооружилась ножом. Представитель МВД, чтобы пресечь возможные более тяжкие последствия конфликта, преградил ей путь. Однако на это дама среагировала неадекватно, ударив полицейского в область груди. В настоящее время участковому врачи оказывают необходимую помощь. Сотрудник полиции в момент получения травмы находился вне службы, без форменного обмундирования, был трезвым", - отметил представитель полицейского главка.По его словам, хулиганка была задержана нарядом ППСП. В отношении нее возбуждено административное делопроизводство по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Собранный материал райотдел в ближайшее время направит в региональный СКР.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html

https://ria.ru/20210718/proisshestvie-1741771895.html

россия

свердловская область

богданович

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россия, скр, валерий горелых, свердловская область, богданович, происшествия