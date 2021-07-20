https://ria.ru/20210720/chemezov-1742024013.html

Сергей Чемезов: у Checkmate уникальное сочетание летных характеристик

Сергей Чемезов: у Checkmate уникальное сочетание летных характеристик - РИА Новости, 21.07.2021

Сергей Чемезов: у Checkmate уникальное сочетание летных характеристик

Главной премьерой 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который во вторник начал работу в подмосковном Жуковском, стал новейший... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T20:31

2021-07-20T20:31

2021-07-21T04:17

россия

су-57

ростех

су-35

сергей чемезов

интервью

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Главной премьерой 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который во вторник начал работу в подмосковном Жуковском, стал новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate. Самолет разработан компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), имеет один двигатель и ориентирован на экспорт. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о технических данных нового истребителя, его экспортной нише, а также о возможностях взаимодействия с беспилотной авиацией и планах по созданию беспилотного истребителя на базе этого самолета.– Расскажите о самолете, который вы сегодня представляете.– Машина принадлежит к пятому поколению. Она обладает малой заметностью, высокими летно-техническими характеристиками. Самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений. Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения. В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний.Самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограмм, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно "легких" однодвигательных машин.Отмечу, что это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации.Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: "сheckmate" в переводе с английского языка означает "шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС – это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.– На сегодняшний день прототип самолета создан и готов к началу испытаний. В чем отличие нового самолета от Су-57 и Су-35?– Самолеты Су-57 и Су-35, безусловно, уникальные машины, их можно отнести к "высшей лиге". Тем не менее, для решения некоторых задач их возможности избыточны. ЛТС Checkmate – "легкий" авиационный комплекс, оптимальный для решения большинства актуальных задач при минимальных финансовых затратах. При относительно низкой стоимости машины и летного часа, он обладает очень высокой боевой эффективностью. Самолет оснащен современным бортовым оборудованием для воздушного боя и атак наземных целей. Имеет радар с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет атаковать цели даже в условии сильных помех. Одновременно бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны позволяет самолету уходить от средств обнаружения и поражения. Checkmate может применять полный спектр вооружений и бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и наиболее совершенными средствами противовоздушной обороны.– Как вы оцениваете экспортный потенциал самолета, на какие рынки он ориентирован?– Безусловно, ЛТС Checkmate обладает высоким экспортным потенциалом. Самолет способен решать весь спектр задач, стоящих перед заказчиком, эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника. Сочетание высокой боевой нагрузки, современного оборудования и малой стоимости летного часа делают самолет наиболее выгодным по критерию цена – боевая эффективность. Применение различных комплектаций позволяет наиболее точно отвечать потребностям практически любого потенциального заказчика. Сегодня для ЛТС мы готовы предложить на рынок весь спектр современных систем комплекса бортового оборудования и вооружения. Каждый заказчик выберет именно то, что ему нужно. В числе потенциальных заказчиков – страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.– Как будет выстроена система послепродажного обслуживания?– Для самолета создана автоматизированная система логистической поддержки "Матрешка". Она позволяет организовать обучение персонала, с высокой точностью планировать техническое обслуживание и своевременно поставлять комплектующие. Решение позволит снизить стоимость послепродажного обслуживания, повысить его эффективность и обеспечить высокий уровень боевой готовности парка даже при полетах с высокой интенсивностью.– Существуют ли планы по совершенствованию авиационного комплекса?– ЛТС Checkmate – боевая система будущего. На базе единой авиационной платформы возможно создание беспилотной версии машины. В ближайшем будущем самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну систему. Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности. Это значительно повысит всеракурсную осведомленность комплекса, расширит боевые возможности, позволит применять новые оперативно-тактические приемы.

https://ria.ru/20210720/maks-2021-1741953319.html

https://ria.ru/20210720/su-57-1741980949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/su35-1741973730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, ростех, су-35, сергей чемезов, интервью