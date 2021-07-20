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В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра
В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра - РИА Новости, 20.07.2021
В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра
Следственные действия проводятся в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:26
2021-07-20T10:29
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственные действия проводятся в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании замминистра."Идут следственные действия", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.В СУСК РФ по региону комментарий по ситуации пообещали предоставить позже. В ГУМВД по Челябинской области от комментариев отказались. Министерство экологии Челябинской области, в свою очередь, заявило, что окажет содействие органам правопорядка."Нам известно о ситуации. Губернатор о ней уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство экологии, в свою очередь, окажет полное содействие органам правопорядка", - сказали в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20210525/vzyatka-1733761830.html
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия
10:26 20.07.2021 (обновлено: 10:29 20.07.2021)
 
В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра

Следственные действия проходят в отношении челябинского замминистра экологии Виталия Безрукова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственные действия проводятся в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании замминистра.
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"Идут следственные действия", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
В СУСК РФ по региону комментарий по ситуации пообещали предоставить позже. В ГУМВД по Челябинской области от комментариев отказались. Министерство экологии Челябинской области, в свою очередь, заявило, что окажет содействие органам правопорядка.
"Нам известно о ситуации. Губернатор о ней уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство экологии, в свою очередь, окажет полное содействие органам правопорядка", - сказали в пресс-службе правительства.
Взятка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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