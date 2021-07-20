https://ria.ru/20210720/chelyabinsk-1741979333.html

В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра

В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра - РИА Новости, 20.07.2021

В Челябинске проводят следственные действия в отношении замминистра

Следственные действия проводятся в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:26

2021-07-20T10:26

2021-07-20T10:29

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственные действия проводятся в отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании замминистра."Идут следственные действия", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.В СУСК РФ по региону комментарий по ситуации пообещали предоставить позже. В ГУМВД по Челябинской области от комментариев отказались. Министерство экологии Челябинской области, в свою очередь, заявило, что окажет содействие органам правопорядка."Нам известно о ситуации. Губернатор о ней уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство экологии, в свою очередь, окажет полное содействие органам правопорядка", - сказали в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20210525/vzyatka-1733761830.html

https://ria.ru/20210603/chinovnik-1735364483.html

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2021

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия