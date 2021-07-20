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https://ria.ru/20210720/britantsy-1741975092.html
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России - РИА Новости, 20.07.2021
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:53
2021-07-20T11:05
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
китай
сша
в мире
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Британцы назвали свою страну "глупой и слепой" и призвали не лезть к России
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая."Речь идет о команде по крикету?" — спрашивает irgumburgum.Многие читатели усомнились в подлинности этих сведений."Я очень сомневаюсь, что это правда &lt;…&gt; Последнее, что вы делаете, — это предупреждаете врага о ваших планах", — написал hefferwump.Некоторые задались вопросом, почему Великобритания начала заниматься такими операциями."Я правильно прочитал? Британцы берут на себя Китай и Россию? Где американцы?" — рассуждает один из читателей.О том, что британским спецслужбам поручат выполнение "более сложных задач с повышенным риском", заявил в интервью The Times бригадный генерал Марк Тоттен. Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой MI6 и следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.
https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html
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60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, китай, сша, в мире
09:53 20.07.2021 (обновлено: 11:05 20.07.2021)
 
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России

Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России

© Flickr / U.S. Army EuropeБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Flickr / U.S. Army Europe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая.

"Русские и китайцы уже смеются!" — считает perfidiousalbion2.

"Речь идет о команде по крикету?" — спрашивает irgumburgum.
Многие читатели усомнились в подлинности этих сведений.
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"Я очень сомневаюсь, что это правда <…> Последнее, что вы делаете, — это предупреждаете врага о ваших планах", — написал hefferwump.

"Сделать такое заявление в СМИ? Почему бы сразу не отправить письма в Москву и Пекин?" — добавил cheekytom.

Некоторые задались вопросом, почему Великобритания начала заниматься такими операциями.
"Я правильно прочитал? Британцы берут на себя Китай и Россию? Где американцы?" — рассуждает один из читателей.
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"Давайте вспомним небольшой, но важный момент: США начинают конфликты по всему миру, опустошают страны и проигрывают, оставляя позади хаос! Им удается сделать это только при поддержке таких глупых, слепых и лживых союзников, как Великобритания", — подчеркнул Linguist, призвав Лондон не вмешиваться.

О том, что британским спецслужбам поручат выполнение "более сложных задач с повышенным риском", заявил в интервью The Times бригадный генерал Марк Тоттен. Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой MI6 и следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВеликобританияКитайСШАВ мире
 
 
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