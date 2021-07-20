https://ria.ru/20210720/britantsy-1741975092.html
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России - РИА Новости, 20.07.2021
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:53
2021-07-20T09:53
2021-07-20T11:05
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Британцы назвали свою страну "глупой и слепой" и призвали не лезть к России
https://cdn25.img.ria.ru/images/148051/39/1480513978_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b8938da8954ed06d011626544869755b.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая."Речь идет о команде по крикету?" — спрашивает irgumburgum.Многие читатели усомнились в подлинности этих сведений."Я очень сомневаюсь, что это правда <…> Последнее, что вы делаете, — это предупреждаете врага о ваших планах", — написал hefferwump.Некоторые задались вопросом, почему Великобритания начала заниматься такими операциями."Я правильно прочитал? Британцы берут на себя Китай и Россию? Где американцы?" — рассуждает один из читателей.О том, что британским спецслужбам поручат выполнение "более сложных задач с повышенным риском", заявил в интервью The Times бригадный генерал Марк Тоттен. Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой MI6 и следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.
https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html
https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html
россия
великобритания
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148051/39/1480513978_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_b38bc252ddf6ed99a80a2090f3cffcf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, китай, сша, в мире
09:53 20.07.2021 (обновлено: 11:05 20.07.2021)
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России
Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России