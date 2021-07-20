https://ria.ru/20210720/britantsy-1741975092.html

Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России

Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России - РИА Новости, 20.07.2021

Британцы высмеяли планы Лондона вести тайные спецоперации против России

Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:53

2021-07-20T09:53

2021-07-20T11:05

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

китай

сша

в мире

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Британцы назвали свою страну "глупой и слепой" и призвали не лезть к России

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели Daily Express активно комментируют сообщения о том, что британский спецназ будет проводить операции против России и Китая."Речь идет о команде по крикету?" — спрашивает irgumburgum.Многие читатели усомнились в подлинности этих сведений."Я очень сомневаюсь, что это правда <…> Последнее, что вы делаете, — это предупреждаете врага о ваших планах", — написал hefferwump.Некоторые задались вопросом, почему Великобритания начала заниматься такими операциями."Я правильно прочитал? Британцы берут на себя Китай и Россию? Где американцы?" — рассуждает один из читателей.О том, что британским спецслужбам поручат выполнение "более сложных задач с повышенным риском", заявил в интервью The Times бригадный генерал Марк Тоттен. Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой MI6 и следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.

https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html

https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html

россия

великобритания

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, китай, сша, в мире