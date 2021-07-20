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"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России - РИА Новости, 20.07.2021
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России
Читатели болгарского новостного интернет-издания "Факти" высказались о начале военных учений "Три меча 2021" на Украине с участием Польши, Литвы и США. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:05
2021-07-20T21:05
2021-07-20T21:05
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нато
польша
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сша
литва
украина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели болгарского новостного интернет-издания "Факти" высказались о начале военных учений "Три меча 2021" на Украине с участием Польши, Литвы и США.Пользователей встревожил тот факт, что совместные учения стран-членов НАТО проходят в стране, граничащей с Россией."Пусть учатся, чтобы потом на экзамене у профессора Путина не грызть зачетки", — написали в комментариях, призвав военных "не злить бурого медведя"."А на российских воротах надпись: "Внимание! Во дворе 80-килограммовая собака! Не нападает, очень добродушная, но у нее плохо с нервами!" — пошутил читатель издания "Факти"."Кто хочет воевать — скатертью дорога", — добавил другой.Подытожил дискуссию комментатор, поинтересовавшийся, почему тренируются четыре страны, но при этом меча всего три.Многонациональные военные учения "Три меча 2021" начались в минувшую субботу на Украине на Яворовском полигоне во Львовской области. Они продлятся до 30 июля. Всего в учениях примут участие 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин из четырех стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
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россия, нато, польша, львовская область, сша, литва, украина
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России
Читатели издания "Факти" обеспокоились учениями НАТО у границ России