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"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России - РИА Новости, 20.07.2021
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России
Читатели болгарского новостного интернет-издания "Факти" высказались о начале военных учений "Три меча 2021" на Украине с участием Польши, Литвы и США. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:05
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россия
нато
польша
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сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели болгарского новостного интернет-издания "Факти" высказались о начале военных учений "Три меча 2021" на Украине с участием Польши, Литвы и США.Пользователей встревожил тот факт, что совместные учения стран-членов НАТО проходят в стране, граничащей с Россией."Пусть учатся, чтобы потом на экзамене у профессора Путина не грызть зачетки", — написали в комментариях, призвав военных "не злить бурого медведя"."А на российских воротах надпись: "Внимание! Во дворе 80-килограммовая собака! Не нападает, очень добродушная, но у нее плохо с нервами!" — пошутил читатель издания "Факти"."Кто хочет воевать — скатертью дорога", — добавил другой.Подытожил дискуссию комментатор, поинтересовавшийся, почему тренируются четыре страны, но при этом меча всего три.Многонациональные военные учения "Три меча 2021" начались в минувшую субботу на Украине на Яворовском полигоне во Львовской области. Они продлятся до 30 июля. Всего в учениях примут участие 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин из четырех стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
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россия, нато, польша, львовская область, сша, литва, украина
21:05 20.07.2021
 
"Пушечное мясо". Болгары испугались войск США у границ России

Читатели издания "Факти" обеспокоились учениями НАТО у границ России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели болгарского новостного интернет-издания "Факти" высказались о начале военных учений "Три меча 2021" на Украине с участием Польши, Литвы и США.
Пользователей встревожил тот факт, что совместные учения стран-членов НАТО проходят в стране, граничащей с Россией.
Военная техника на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:39
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина
"Пусть учатся, чтобы потом на экзамене у профессора Путина не грызть зачетки", — написали в комментариях, призвав военных "не злить бурого медведя".
"А на российских воротах надпись: "Внимание! Во дворе 80-килограммовая собака! Не нападает, очень добродушная, но у нее плохо с нервами!" — пошутил читатель издания "Факти".
"Хуже всего, что эти "элиты", вызывающие напряжение, будут защищены, а простые люди станут пушечным мясом", — отметил читатель.
"Кто хочет воевать — скатертью дорога", — добавил другой.
Подытожил дискуссию комментатор, поинтересовавшийся, почему тренируются четыре страны, но при этом меча всего три.
Многонациональные военные учения "Три меча 2021" начались в минувшую субботу на Украине на Яворовском полигоне во Львовской области. Они продлятся до 30 июля. Всего в учениях примут участие 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин из четырех стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 16:48
В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией
 
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