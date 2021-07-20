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Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин - РИА Новости, 20.07.2021
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
Обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" и находившийся под домашним арестом кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:52
2021-07-20T04:52
россия
александр щукин
кемерово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" и находившийся под домашним арестом кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что по делу со Щукиным проходят бывший руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Серей Крюков и Артемий Шевелев, бывшая начальница департамента администрации области Елена Троицкая, отстраненные заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигора.Источник отметил, что причина смерти Щукина неизвестна, но на одном из последних судебных заседаний он чувствовал себя плохо.Местные Telegram-каналы сообщают, что Александр Щукин умер от коронавируса.
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россия, александр щукин, кемерово, кемеровская область, происшествия
04:52 20.07.2021
 
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин

Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" кузбасский бизнесмен Щукин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБизнесмен Александр Щукин, проходящий по делу о вымогательстве контрольного пакета акций шахты "Разрез "Инской" в Кемеровской области
Бизнесмен Александр Щукин, проходящий по делу о вымогательстве контрольного пакета акций шахты Разрез Инской в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" и находившийся под домашним арестом кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Выяснили, что это он умер (Щукин – ред.). Один из главных фигурантов дела о вымогательстве акций разреза "Инской", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по делу со Щукиным проходят бывший руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Серей Крюков и Артемий Шевелев, бывшая начальница департамента администрации области Елена Троицкая, отстраненные заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигора.
Источник отметил, что причина смерти Щукина неизвестна, но на одном из последних судебных заседаний он чувствовал себя плохо.
Местные Telegram-каналы сообщают, что Александр Щукин умер от коронавируса.
Бизнесмен Олег Бурлаков
26 июня, 18:54
Forbes сообщил о смерти бизнесмена Олега Бурлакова
 
РоссияАлександр ЩукинКемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
 
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