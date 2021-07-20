https://ria.ru/20210720/biznesmen-1741959292.html
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин - РИА Новости, 20.07.2021
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
Обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" и находившийся под домашним арестом кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:52
2021-07-20T04:52
2021-07-20T04:52
россия
александр щукин
кемерово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" и находившийся под домашним арестом кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что по делу со Щукиным проходят бывший руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Серей Крюков и Артемий Шевелев, бывшая начальница департамента администрации области Елена Троицкая, отстраненные заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигора.Источник отметил, что причина смерти Щукина неизвестна, но на одном из последних судебных заседаний он чувствовал себя плохо.Местные Telegram-каналы сообщают, что Александр Щукин умер от коронавируса.
https://ria.ru/20210626/biznesmen-1738749989.html
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россия, александр щукин, кемерово, кемеровская область, происшествия
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" кузбасский бизнесмен Щукин