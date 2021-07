https://ria.ru/20210720/bezos-1742058074.html

В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту

В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту - РИА Новости, 20.07.2021

В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту

Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:18

2021-07-20T16:18

2021-07-20T16:50

земля

blue origin

джефф безос

космос - риа наука

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742065680_0:163:2379:1501_1920x0_80_0_0_b9d09e37aa3c2819e50f5232addac8d9.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.Корабль стартовал в 15:12 мск с площадки Blue Origin Техасе. На борту корабля на границу с космосом отправились владелец компании богатейший человек мира Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчик Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летит с экипажем на борту.По технологии Blue Origin, корабль New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Весь полет должен занять около 11 минут. Обе части космического корабля - многоразовые и полностью автоматизированные.Безос, богатейший человек мира по версии Forbes, основал компанию Blue Origin в 2000 году, последнее десятилетие она строила и испытывала многоразовую ракету-корабль New Shepard. Согласно планам самого Безоса, она не только будет приумножать его состояние за счет космического туризма, но и позволит многим землянам жить и работать в космосе на благо Земли.

https://ria.ru/20210720/bezos-1742054178.html

земля

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, техас