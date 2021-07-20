16:18 20.07.2021 (обновлено: 16:50 20.07.2021)
В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту
В Техасе стартовал многоразовый космический корабль New Shepard с миллиардером Безосом на борту
© REUTERS / JOE SKIPPERСтарт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.
Корабль стартовал в 15:12 мск с площадки Blue Origin Техасе. На борту корабля на границу с космосом отправились владелец компании богатейший человек мира Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчик Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.
Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летит с экипажем на борту.
По технологии Blue Origin, корабль New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Весь полет должен занять около 11 минут. Обе части космического корабля - многоразовые и полностью автоматизированные.
Безос, богатейший человек мира по версии Forbes, основал компанию Blue Origin в 2000 году, последнее десятилетие она строила и испытывала многоразовую ракету-корабль New Shepard. Согласно планам самого Безоса, она не только будет приумножать его состояние за счет космического туризма, но и позволит многим землянам жить и работать в космосе на благо Земли.
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