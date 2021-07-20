Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/bezos-1742058074.html
В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту
В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту - РИА Новости, 20.07.2021
В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту
Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:18
2021-07-20T16:50
земля
blue origin
джефф безос
космос - риа наука
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742065680_0:163:2379:1501_1920x0_80_0_0_b9d09e37aa3c2819e50f5232addac8d9.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.Корабль стартовал в 15:12 мск с площадки Blue Origin Техасе. На борту корабля на границу с космосом отправились владелец компании богатейший человек мира Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчик Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летит с экипажем на борту.По технологии Blue Origin, корабль New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Весь полет должен занять около 11 минут. Обе части космического корабля - многоразовые и полностью автоматизированные.Безос, богатейший человек мира по версии Forbes, основал компанию Blue Origin в 2000 году, последнее десятилетие она строила и испытывала многоразовую ракету-корабль New Shepard. Согласно планам самого Безоса, она не только будет приумножать его состояние за счет космического туризма, но и позволит многим землянам жить и работать в космосе на благо Земли.
https://ria.ru/20210720/bezos-1742054178.html
земля
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742065680_264:0:2379:1586_1920x0_80_0_0_3236960bccfc6cb07fda52430694853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, техас
16:18 20.07.2021 (обновлено: 16:50 20.07.2021)
 
В Техасе стартовал космический корабль с Безосом на борту

В Техасе стартовал многоразовый космический корабль New Shepard с миллиардером Безосом на борту

© REUTERS / JOE SKIPPERСтарт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту
Старт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / JOE SKIPPER
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа на борту, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.
Корабль стартовал в 15:12 мск с площадки Blue Origin Техасе. На борту корабля на границу с космосом отправились владелец компании богатейший человек мира Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчик Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.
Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летит с экипажем на борту.
По технологии Blue Origin, корабль New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Весь полет должен занять около 11 минут. Обе части космического корабля - многоразовые и полностью автоматизированные.
Безос, богатейший человек мира по версии Forbes, основал компанию Blue Origin в 2000 году, последнее десятилетие она строила и испытывала многоразовую ракету-корабль New Shepard. Согласно планам самого Безоса, она не только будет приумножать его состояние за счет космического туризма, но и позволит многим землянам жить и работать в космосе на благо Земли.
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 16:01
Безос назвал цель космического полета
 
ЗемляBlue OriginДжефф БезосКосмос - РИА НаукаТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Лента новостейМолния