https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080752.html

Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию

Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию - РИА Новости, 20.07.2021

Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию

Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:48

2021-07-20T17:48

2021-07-20T17:48

протесты в белоруссии

джули фишер

евросоюз

канада

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении Белоруссии, заявила во вторник посол США в республике Джули Фишер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.

https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html

канада

белоруссия

сша

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джули фишер, евросоюз, канада, белоруссия, сша, в мире