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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080752.html
Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию
Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию - РИА Новости, 20.07.2021
Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию
Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:48
2021-07-20T17:48
протесты в белоруссии
джули фишер
евросоюз
канада
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении Белоруссии, заявила во вторник посол США в республике Джули Фишер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
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джули фишер, евросоюз, канада, белоруссия, сша, в мире
17:48 20.07.2021
 
Посол: США координируют с партнерами новые меры давления на Белоруссию

Посол в Минске Фишер: США координируют с партнерами новые меры экономического давления на Белоруссию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДжули Фишер
Джули Фишер - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов в партнерстве с Канадой и странами Евросоюза продолжает координировать новые меры экономического давления в отношении Белоруссии, заявила во вторник посол США в республике Джули Фишер.
"Совместно с нашими партнерами, такими как Евросоюз, Канада и Великобритания, мы продолжаем координировать инструменты экономического давления в отношении Белоруссии, меры по поддержке белорусского народа и привлечению (белорусского) режима к ответственности за все его злоупотребления", - сказала Фишер, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Протесты в БелоруссииДжули ФишерЕвросоюзКанадаБелоруссияСШАВ мире
 
 
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