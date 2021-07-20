Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080045.html
В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС
В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС - РИА Новости, 20.07.2021
В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС
Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах Евросоюза, но будет наблюдать за ситуацией, заявил во вторник глава МИД республики РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:45
2021-07-20T17:45
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545764_189:0:1078:500_1920x0_80_0_0_77de014d320913ff37bd3303345bf956.jpg
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах Евросоюза, но будет наблюдать за ситуацией, заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят."На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь.
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545764_300:0:967:500_1920x0_80_0_0_dbbcc879a73b77b2cb9983a1054681d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире
17:45 20.07.2021
 
В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС

Глава МИД Макей: Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать посольства в странах Евросоюза

© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : МИД республики Белоруссия
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах Евросоюза, но будет наблюдать за ситуацией, заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.
Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:00
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
"На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь.
 
Владимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Лента новостейМолния