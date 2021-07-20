https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080045.html

В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС

В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС - РИА Новости, 20.07.2021

В Белоруссии рассказали о ситуации с посольствами в странах ЕС

Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах Евросоюза, но будет наблюдать за ситуацией, заявил во вторник глава МИД республики РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:45

2021-07-20T17:45

2021-07-20T17:45

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белоруссия не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах Евросоюза, но будет наблюдать за ситуацией, заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей.Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят."На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

минск

белоруссия

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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире