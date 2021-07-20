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ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club
ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club - РИА Новости, 20.07.2021
ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club
ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021, составленного по итогам исследования международной... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:23
2021-07-20T17:23
россия
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021, составленного по итогам исследования международной ассоциации SME Banking Club, сообщает банк.В ходе исследования были проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 208 банков из 11 стран (Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Типовые услуги были сгруппированы в 33 уникальных сервиса, которые банки предлагают своим клиентам в рамках экосистемного подхода. Рейтинг был рассчитан, исходя из определения веса каждого сервиса и оценки использования его клиентами."Создание комфортной цифровой среды для клиентов является стратегическим приоритетом ВТБ. Мы работаем над тем, чтобы предприниматель мог получить в банке решение для любой своей потребности в режиме "одного окна". Сегодня экосистемой ВТБ пользуются сотни тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Мы продолжаем развитие продуктов и сервисов на базе передовых технологий, чтобы становиться проще и удобнее для предпринимателей", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, банк развивает партнерства с компаниями-лидерами рынка. Для упрощения и автоматизации подключения партнеров к сервисам ВТБ созданы новые технологические платформы, в том числе API-платформа, которая "позволяет партнерам создавать собственные финансовые сервисы, имея "под капотом" банковские продукты ВТБ".Экосистема сервисов ВТБ направлена на комплексное решение всех задач среднего и малого бизнеса на каждом этапе его развития и включает широкий комплекс банковских и небанковских продуктов в современных каналах. В основе структуры экосистемы лежат принципы персонализации сервисов, омниканальные сценарии, бесшовный переход к партнерским сервисам, а также максимальная доступность для предпринимателей.
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россия, втб, новости компаний - экономика
17:23 20.07.2021
 

ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021, составленного по итогам исследования международной ассоциации SME Banking Club, сообщает банк.
В ходе исследования были проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 208 банков из 11 стран (Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Типовые услуги были сгруппированы в 33 уникальных сервиса, которые банки предлагают своим клиентам в рамках экосистемного подхода. Рейтинг был рассчитан, исходя из определения веса каждого сервиса и оценки использования его клиентами.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:42
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"Создание комфортной цифровой среды для клиентов является стратегическим приоритетом ВТБ. Мы работаем над тем, чтобы предприниматель мог получить в банке решение для любой своей потребности в режиме "одного окна". Сегодня экосистемой ВТБ пользуются сотни тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Мы продолжаем развитие продуктов и сервисов на базе передовых технологий, чтобы становиться проще и удобнее для предпринимателей", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, банк развивает партнерства с компаниями-лидерами рынка. Для упрощения и автоматизации подключения партнеров к сервисам ВТБ созданы новые технологические платформы, в том числе API-платформа, которая "позволяет партнерам создавать собственные финансовые сервисы, имея "под капотом" банковские продукты ВТБ".
Экосистема сервисов ВТБ направлена на комплексное решение всех задач среднего и малого бизнеса на каждом этапе его развития и включает широкий комплекс банковских и небанковских продуктов в современных каналах. В основе структуры экосистемы лежат принципы персонализации сервисов, омниканальные сценарии, бесшовный переход к партнерским сервисам, а также максимальная доступность для предпринимателей.
 
РоссияВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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