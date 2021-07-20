https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742105282.html

Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate

Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate

При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T20:34

2021-07-20T20:34

2021-07-21T04:18

макс-2021

ростех

сергей чемезов

технологии

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний", - сказал Чемезов.Глава Ростеха уточнил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", - пояснил глава корпорации.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742104335.html

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макс-2021, ростех, сергей чемезов, технологии, безопасность