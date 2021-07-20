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https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742105282.html
Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate
Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate
При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T20:34
2021-07-21T04:18
макс-2021
ростех
сергей чемезов
технологии
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний", - сказал Чемезов.Глава Ростеха уточнил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", - пояснил глава корпорации.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.
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макс-2021, ростех, сергей чемезов, технологии, безопасность
20:34 20.07.2021 (обновлено: 04:18 21.07.2021)
 
Чемезов раскрыл детали разработки нового истребителя Checkmate

Чемезов: при разработке истребителя Checkmate был использован суперкомпьютер

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний", - сказал Чемезов.
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Глава Ростеха уточнил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", - пояснил глава корпорации.
Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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МАКС-2021РостехСергей ЧемезовТехнологииБезопасность
 
 
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