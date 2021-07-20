https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742104335.html

Стало известно название Checkmate на внутреннем рынке

Стало известно название Checkmate на внутреннем рынке - РИА Новости, 21.07.2021

Стало известно название Checkmate на внутреннем рынке

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, сообщил журналистам во вторник заместитель главного... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T20:22

2021-07-20T20:22

2021-07-21T04:17

жуковский

безопасность

макс-2021

авиация

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, сообщил журналистам во вторник заместитель главного конструктора самолёта Алексей Булатов."Цифра 75 на борту - это 57 наоборот. Это счастливая цифра ... это дополнение к этому самолету ... пока это номер, ему надо время", - сказал Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

жуковский

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2021

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жуковский, безопасность, макс-2021, авиация