13:43 20.07.2021 (обновлено: 14:33 20.07.2021)
Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли
Путин: российская авиация обладает большим потенциалом развития
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетительница на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль продолжает создавать современную конкурентоспособную технику, заявил Владимир Путин на открытии XV Международного авиакосмического салона МАКС-2021.
"Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", — добавил президент.
В своей речи он подчеркнул, что будущее авиационной отрасли — за применением искусственного интеллекта и беспилотными летательными аппаратами.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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