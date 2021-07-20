https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742025874.html

Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли

Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли - РИА Новости, 20.07.2021

Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли

Российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль продолжает создавать современную конкурентоспособную технику, заявил Владимир Путин на РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:43

2021-07-20T13:43

2021-07-20T14:33

макс-2021

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742001801_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_b8166190eed35b32266d8f96b19c6f86.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль продолжает создавать современную конкурентоспособную технику, заявил Владимир Путин на открытии XV Международного авиакосмического салона МАКС-2021.В своей речи он подчеркнул, что будущее авиационной отрасли — за применением искусственного интеллекта и беспилотными летательными аппаратами. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/maks-1742026729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, владимир путин, экономика