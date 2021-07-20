https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742099986.html

Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов

Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов - РИА Новости, 20.07.2021

Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов

Поставки российских самолетов МС-21 и SSJ100 за рубеж возможны только после 2025 года, пока все производственные мощности нацелены на внутренний рынок, заявил... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:39

2021-07-20T19:39

2021-07-20T20:03

макс-2021

мс-21

денис мантуров

sukhoi superjet

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Поставки российских самолетов МС-21 и SSJ100 за рубеж возможны только после 2025 года, пока все производственные мощности нацелены на внутренний рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По SSJ все производственные мощности нацелены на российский рынок и плюс "белые хвосты", которые вы видите, мы должны все реализовать. После 2025 года - посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он в кулуарах МАКС-2021.При этом министр не исключил начала новых переговоров по возможности экспортных поставок российских пассажирских самолетов.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742050279.html

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2021

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макс-2021, мс-21, денис мантуров, sukhoi superjet