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Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов
Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов - РИА Новости, 20.07.2021
Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов
Поставки российских самолетов МС-21 и SSJ100 за рубеж возможны только после 2025 года, пока все производственные мощности нацелены на внутренний рынок, заявил... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:39
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Поставки российских самолетов МС-21 и SSJ100 за рубеж возможны только после 2025 года, пока все производственные мощности нацелены на внутренний рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По SSJ все производственные мощности нацелены на российский рынок и плюс "белые хвосты", которые вы видите, мы должны все реализовать. После 2025 года - посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он в кулуарах МАКС-2021.При этом министр не исключил начала новых переговоров по возможности экспортных поставок российских пассажирских самолетов.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, мс-21, денис мантуров, sukhoi superjet
19:39 20.07.2021 (обновлено: 20:03 20.07.2021)
 
Мантуров назвал дату поставок за рубеж российских самолетов

Мантуров: поставки российских самолетов за рубеж возможны не раньше 2025 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажирский самолет МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Пассажирский самолет МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Поставки российских самолетов МС-21 и SSJ100 за рубеж возможны только после 2025 года, пока все производственные мощности нацелены на внутренний рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По SSJ все производственные мощности нацелены на российский рынок и плюс "белые хвосты", которые вы видите, мы должны все реализовать. После 2025 года - посмотрим. То же самое по МС-21", - сказал он в кулуарах МАКС-2021.
Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:41
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
При этом министр не исключил начала новых переговоров по возможности экспортных поставок российских пассажирских самолетов.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
МАКС-2021МС-21Денис МантуровSukhoi Superjet
 
 
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