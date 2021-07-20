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Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2021
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:41
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макс-2021
россия
авиасалон макс
авиация
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов."Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
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макс-2021, россия, авиасалон макс, авиация
15:41 20.07.2021 (обновлено: 15:54 20.07.2021)
 
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин

Авиастроение всегда будет приоритетом, от его развития зависит связанность регионов, заявил Путин

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов.
"Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:39
Путин призвал обеспечить стабильную работу авиапредприятий
 
МАКС-2021РоссияАвиасалон МАКСАвиация
 
 
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