https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742050279.html
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2021
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:41
2021-07-20T15:41
2021-07-20T15:54
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов."Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
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15:41 20.07.2021 (обновлено: 15:54 20.07.2021)
Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин
Авиастроение всегда будет приоритетом, от его развития зависит связанность регионов, заявил Путин
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов.
"Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.