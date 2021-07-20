https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742050279.html

Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин

Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2021

Гражданское авиастроение всегда будет приоритетом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:41

2021-07-20T15:41

2021-07-20T15:54

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов."Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210720/putin-1742050000.html

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