https://ria.ru/20210720/aviaotrasl-1742051306.html
Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года
Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года - РИА Новости, 20.07.2021
Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года
Президент России Владимир Путин на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:44
2021-07-20T15:44
2021-07-20T15:44
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года."Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, рассмотрим комплексный план развития отрасли до 2030 года", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.Он отметил, что речь пойдет о том, как в ближайшие десятилетия будет сформирован спрос на авиатехнику, будут расти производственные возможности наших предприятий."Посмотрим, как работает соответствующая часть государственного заказа на этот счет", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742029430.html
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владимир путин, экономика
Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года
Президент Владимир Путин предложил обсудить комплексный план развития авиаотрасли до 2030 года
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года.
"Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, рассмотрим комплексный план развития отрасли до 2030 года", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
Он отметил, что речь пойдет о том, как в ближайшие десятилетия будет сформирован спрос на авиатехнику, будут расти производственные возможности наших предприятий.
"Посмотрим, как работает соответствующая часть государственного заказа на этот счет", - подчеркнул президент.