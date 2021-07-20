https://ria.ru/20210720/ataka-1741954407.html
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки Израиля под Алеппо
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки Израиля под Алеппо - РИА Новости, 20.07.2021
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки Израиля под Алеппо
Сирийское гостелевидение сообщило в ночь на вторник об отражении воздушной атаки Израиля на город ас-Сафира под Алеппо на севере страны. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T01:01
2021-07-20T01:01
2021-07-20T01:05
война в сирии
сирия
алеппо
израиль
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КАИР, 20 июл – РИА Новости. Сирийское гостелевидение сообщило в ночь на вторник об отражении воздушной атаки Израиля на город ас-Сафира под Алеппо на севере страны."Наша ПВО отражает израильскую воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо", - сообщил телеканал Ikhbariya.
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сирия, алеппо, израиль, в мире
01:01 20.07.2021 (обновлено: 01:05 20.07.2021)
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки Израиля под Алеппо
Сирийское гостелевидение сообщило об отражении воздушной атаки Израиля под Алеппо