https://ria.ru/20210720/artamonov-1742032801.html

Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года

Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 20.07.2021

Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года

До конца года в рамках нацпроекта "Образование" в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованных... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:20

2021-07-20T14:20

2021-07-20T14:20

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июл – РИА Новости. До конца года в рамках нацпроекта "Образование" в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованных по последнему слову техники, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, первые два центра дополнительного образования школьников начнут работу в сентябре в селах Троекурово и Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. Сейчас там заканчиваются ремонтные работы в классах, лабораториях физики и химии. Образовательные центры уже получили современное компьютерное оборудование, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры. Обучать детей работе с техникой будут учителя физики, биологии и химии, прошедшие специальное дополнительное обучение."Мы заинтересованы в успехах детей, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. И мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210708/byudzhet-1740450170.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов