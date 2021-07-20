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Липецкая область
https://ria.ru/20210720/artamonov-1742032801.html
Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года
Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 20.07.2021
Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года
До конца года в рамках нацпроекта "Образование" в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованных... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:20
2021-07-20T14:20
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июл – РИА Новости. До конца года в рамках нацпроекта "Образование" в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованных по последнему слову техники, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, первые два центра дополнительного образования школьников начнут работу в сентябре в селах Троекурово и Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. Сейчас там заканчиваются ремонтные работы в классах, лабораториях физики и химии. Образовательные центры уже получили современное компьютерное оборудование, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры. Обучать детей работе с техникой будут учителя физики, биологии и химии, прошедшие специальное дополнительное обучение."Мы заинтересованы в успехах детей, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. И мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
14:20 20.07.2021
 

Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 июл – РИА Новости. До конца года в рамках нацпроекта "Образование" в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованных по последнему слову техники, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, первые два центра дополнительного образования школьников начнут работу в сентябре в селах Троекурово и Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. Сейчас там заканчиваются ремонтные работы в классах, лабораториях физики и химии. Образовательные центры уже получили современное компьютерное оборудование, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры. Обучать детей работе с техникой будут учителя физики, биологии и химии, прошедшие специальное дополнительное обучение.
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"Мы заинтересованы в успехах детей, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. И мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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