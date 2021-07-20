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И.о. министра обороны Армении Арутюнян подал в отставку
И.о. министра обороны Армении Арутюнян подал в отставку - РИА Новости, 20.07.2021
И.о. министра обороны Армении Арутюнян подал в отставку
И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку, передает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:22
2021-07-20T17:55
никол пашинян
армен саркисян
вагаршак арутюнян
политика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку, передает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на минобороны страны."И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку, эту информацию Sputnik Армения подтвердили в минобороны страны", - говорится в сообщении.По данным агентства, Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку исполняющего обязанности министра обороны Вагаршака Арутюняна, а также уволил первого замглавы генштаба Аршака Карапетяна, позже сообщили в пресс-службе армянского лидера во вторник.Арутюнян занимал пост министра обороны в 1999-2000 годах. В августе 2019 года президент Армении Армен Саркисян отменил решение одного из своих предшественников, Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна звания генерал-лейтенанта. Кочарян лишил бывшего министра генеральского звания 22 июля 2002 года с формулировкой "за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава". Арутюнян после отставки в 2000 году был оппозиционно настроен к властям страны.В августе 2020 года Арутюнян был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства.Министром обороны Армении может быть назначен первый замглавы генштаба Аршак Карапетян, пишет газета "Айкакакан жаманак".По данным издания, "после отставки и.о. министра обороны и.о. премьера (Никол Пашинян - ред.) предложил президенту (Армену Саркисяну - ред.) освободить Карапетяна от должности замглавы генерального штаба".Помощница президента Асмик Петросян подтвердила РИА Новости эту информацию."Да, президент получил предложение об освобождении Аршака Карапетяна с должности первого замначальника генштаба", - заявила Петросян.Однако, по данным газеты "Айкакакн жаманак", официального подтверждения назначения пока нет.
https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html
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никол пашинян, армен саркисян, вагаршак арутюнян, политика, армения, в мире
15:22 20.07.2021 (обновлено: 17:55 20.07.2021)
 
И.о. министра обороны Армении Арутюнян подал в отставку

Sputnik Армения: и.о. министра обороны Армении Арутюнян подал в отставку

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияМинистр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян
Министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку, передает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на минобороны страны.
"И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку, эту информацию Sputnik Армения подтвердили в минобороны страны", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.
Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку исполняющего обязанности министра обороны Вагаршака Арутюняна, а также уволил первого замглавы генштаба Аршака Карапетяна, позже сообщили в пресс-службе армянского лидера во вторник.
"Освободить с занимаемой должности исполняющего обязанности министра обороны Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальник генерального штаба вооруженных сил Аршака Карапетяна", - говорится в указах президента.
Арутюнян занимал пост министра обороны в 1999-2000 годах. В августе 2019 года президент Армении Армен Саркисян отменил решение одного из своих предшественников, Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна звания генерал-лейтенанта. Кочарян лишил бывшего министра генеральского звания 22 июля 2002 года с формулировкой "за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава". Арутюнян после отставки в 2000 году был оппозиционно настроен к властям страны.
В августе 2020 года Арутюнян был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства.
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Министром обороны Армении может быть назначен первый замглавы генштаба Аршак Карапетян, пишет газета "Айкакакан жаманак".
По данным издания, "после отставки и.о. министра обороны и.о. премьера (Никол Пашинян - ред.) предложил президенту (Армену Саркисяну - ред.) освободить Карапетяна от должности замглавы генерального штаба".
Помощница президента Асмик Петросян подтвердила РИА Новости эту информацию.
"Да, президент получил предложение об освобождении Аршака Карапетяна с должности первого замначальника генштаба", - заявила Петросян.
Однако, по данным газеты "Айкакакн жаманак", официального подтверждения назначения пока нет.
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