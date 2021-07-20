https://ria.ru/20210720/armeniya-1741954247.html

В Армении сообщили о применении азербайджанскими ВС минометов на границе

В Армении сообщили о применении азербайджанскими ВС минометов на границе - РИА Новости, 20.07.2021

В Армении сообщили о применении азербайджанскими ВС минометов на границе

Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы применили минометы при обстреле армянских позиций на границе. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:58

2021-07-20T00:58

2021-07-20T01:15

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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы применили минометы при обстреле армянских позиций на границе.Отмечается, что ситуация по состоянию на 22.00 мск понедельника продолжала оставаться напряженной.В минобороны предупредили, что жестко отреагируют на любую провокацию, и заявили, что вся ответственность на обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.По информации портала shamshyan.com, в результате обстрелов Ерасха пострадал глава администрации села."По нашим сведениям, в медицинский центр города Арарат доставлен руководитель администрации села Ерасх Рудик Одикян. Он ранен в плечо в результате обстрелов армянских позиций близ села. В данный момент его перевозят в ереванский медцентр "Астхик", — отмечается в сообщении издания.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Ереван в свою очередь заявил, что их взяли в плен, когда они проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области.

https://ria.ru/20210719/perestrelka-1741937797.html

https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html

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ереван

азербайджан

армения

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