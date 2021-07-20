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В Ростовской области нашли захоронения времен Хазарского каганата
В Ростовской области нашли захоронения времен Хазарского каганата - РИА Новости, 20.07.2021
В Ростовской области нашли захоронения времен Хазарского каганата
Археологи Государственного исторического музея (ГИМ) обнаружили на востоке Ростовской области два мужских захоронения, в одном из которых сохранился череп со... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:58
2021-07-20T15:18
российский научный фонд
исторический музей
ростовская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Археологи Государственного исторического музея (ГИМ) обнаружили на востоке Ростовской области два мужских захоронения, в одном из которых сохранился череп со следами трепанации, и погребальный комплекс воина Хазарского каганата, сообщили в пресс-службе музея."В рамках Степной археологической экспедиции 2021 года было найдено два мужских захоронения, которые представляют большой научный интерес. Оба были найдены в могильнике Песчаный IV близ села Ремонтное Ростовской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что одной из находок стало захоронение мужчины катакомбной культуры бронзового века (XXV - XX вв. до н. э.). На черепе мужчины специалисты отмечают следы сложной хирургической операции – трепанации. Предполагается, что она проводилась еще при жизни мужчины, причем два или более раз. "Чтобы выяснить все подробности уникальной находки, сотрудники Исторического музея начнут большое исследование. Благодаря поддержке Российского научного фонда они собираются выяснить, был ли этот мужчина местным жителем или чужеземцем, какими хирургическими инструментами пользовались "врачи" и когда могла произойти такая сложная операция", - рассказали в музее.Второй находкой археологической экспедиции стал погребальный комплекс воина из Хазарского каганата, крупного военного государства на юго-востоке Европы". В погребении нашли кожаный колчан, обтянутый берестой, в котором находились лук и стрелы с железными наконечниками и кожаная плеть. Вдоль левой руки располагался железный меч воина, а в районе колен сохранились фрагменты кожаных штанов и бронзовых деталей одежды."Само погребение было перекрыто толстыми бревнами, на которые уложили чучело коня, набитое степными травами. Уникальность погребального комплекса заключается в удивительной сохранности находящихся в его составе вещей из органических материалов: тканей, кости, древесины, бересты, кожи, которые обычно быстро разрушаются… Позже все находки отправятся на дальнейшее подробное исследование, где ученые точно установят породу древесины, состав железа и датировку памятника", - отмечается в документе.Степная археологическая экспедиция ГИМ на протяжении 19 лет проводит исследования курганных могильников разных эпох в Сальско-Манычских степях. Эти территории населяли кочевые племена и народы около 6 тысяч лет назад. В основном они занимались скотоводством, но были среди них и хорошие воины, которые стремились не только защищать свои владения, но завоевывать новые.
https://ria.ru/20210719/biven-1741790493.html
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российский научный фонд, исторический музей, ростовская область
13:58 20.07.2021 (обновлено: 15:18 20.07.2021)
 
В Ростовской области нашли захоронения времен Хазарского каганата

Археологи ГИМ нашли в Ростовской области погребальный комплекс воина Хазарского каганата

© Фото : пресс-служба Государственного исторического музея Захоронение хазарского воина, обнаруженное на востоке Ростовской области
Захоронение хазарского воина, обнаруженное на востоке Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : пресс-служба Государственного исторического музея
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Археологи Государственного исторического музея (ГИМ) обнаружили на востоке Ростовской области два мужских захоронения, в одном из которых сохранился череп со следами трепанации, и погребальный комплекс воина Хазарского каганата, сообщили в пресс-службе музея.
"В рамках Степной археологической экспедиции 2021 года было найдено два мужских захоронения, которые представляют большой научный интерес. Оба были найдены в могильнике Песчаный IV близ села Ремонтное Ростовской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одной из находок стало захоронение мужчины катакомбной культуры бронзового века (XXV - XX вв. до н. э.). На черепе мужчины специалисты отмечают следы сложной хирургической операции – трепанации. Предполагается, что она проводилась еще при жизни мужчины, причем два или более раз. "Чтобы выяснить все подробности уникальной находки, сотрудники Исторического музея начнут большое исследование. Благодаря поддержке Российского научного фонда они собираются выяснить, был ли этот мужчина местным жителем или чужеземцем, какими хирургическими инструментами пользовались "врачи" и когда могла произойти такая сложная операция", - рассказали в музее.
Второй находкой археологической экспедиции стал погребальный комплекс воина из Хазарского каганата, крупного военного государства на юго-востоке Европы". В погребении нашли кожаный колчан, обтянутый берестой, в котором находились лук и стрелы с железными наконечниками и кожаная плеть. Вдоль левой руки располагался железный меч воина, а в районе колен сохранились фрагменты кожаных штанов и бронзовых деталей одежды.
"Само погребение было перекрыто толстыми бревнами, на которые уложили чучело коня, набитое степными травами. Уникальность погребального комплекса заключается в удивительной сохранности находящихся в его составе вещей из органических материалов: тканей, кости, древесины, бересты, кожи, которые обычно быстро разрушаются… Позже все находки отправятся на дальнейшее подробное исследование, где ученые точно установят породу древесины, состав железа и датировку памятника", - отмечается в документе.
Степная археологическая экспедиция ГИМ на протяжении 19 лет проводит исследования курганных могильников разных эпох в Сальско-Манычских степях. Эти территории населяли кочевые племена и народы около 6 тысяч лет назад. В основном они занимались скотоводством, но были среди них и хорошие воины, которые стремились не только защищать свои владения, но завоевывать новые.
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Российский научный фондИсторический музейРостовская область
 
 
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