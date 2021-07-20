Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210720/aquaman2-1741874040.html
В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
В Англии начались съемки сиквела "Аквамена" - РИА Новости, 20.07.2021
В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:54
2021-07-20T03:54
джейсон момоа
dc comics
эмбер херд
англия
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155697/39/1556973912_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_740f80d6f1268d53812bad4dff65c397.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа. По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз. "Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", — признался Момоа.Актер также добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы. Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.
https://ria.ru/20210629/knivesout2-1739010049.html
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155697/39/1556973912_184:0:1200:762_1920x0_80_0_0_41b17617a26c088a096b3b2dbfbb2857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейсон момоа, dc comics, эмбер херд, англия, кино и сериалы, новости культуры
03:54 20.07.2021
 

В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"

© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.
"Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над "Акваменом 2" в понедельник", — рассказал актер.
По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз. "Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", — признался Момоа.
Актер также добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.
Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов.
Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:15Культура
В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"
 
КультураДжейсон МомоаDC ComicsЭмбер ХердАнглияКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния