https://ria.ru/20210720/aquaman2-1741874040.html

В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"

В Англии начались съемки сиквела "Аквамена" - РИА Новости, 20.07.2021

В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"

В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:54

2021-07-20T03:54

2021-07-20T03:54

джейсон момоа

dc comics

эмбер херд

англия

культура

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа. По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз. "Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", — признался Момоа.Актер также добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы. Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.

https://ria.ru/20210629/knivesout2-1739010049.html

англия

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джейсон момоа, dc comics, эмбер херд, англия, кино и сериалы, новости культуры