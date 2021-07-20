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В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
В Англии начались съемки сиквела "Аквамена" - РИА Новости, 20.07.2021
В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:54
2021-07-20T03:54
2021-07-20T03:54
джейсон момоа
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа. По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз. "Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", — признался Момоа.Актер также добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы. Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.
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джейсон момоа, dc comics, эмбер херд, англия, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Англии стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC "Аквамен". Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.
"Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над "Акваменом 2" в понедельник", — рассказал актер.
По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз. "Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", — признался Момоа.
Актер также добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.
Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов.
Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.