https://ria.ru/20210720/aktsiya-1742041288.html

Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям

Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям - РИА Новости, 20.07.2021

Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) запустило акцию помощи тяжелобольным детям – по случаю Курбан-байрама верующие соберут средства на... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:53

2021-07-20T14:53

2021-07-20T14:54

религия и мировоззрение

курбан-байрам

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) запустило акцию помощи тяжелобольным детям – по случаю Курбан-байрама верующие соберут средства на их лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията."Ежегодно по случаю великого праздника Курбан-байрам Благотворительный Фонд "Закят" ДУМ РТ объявляет благотворительный сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции "Ты не один". В этом году помощи неравнодушных людей ждут двое детей", - отметили в ДУМ РТ.Средства соберут для 12-летнего Артура Закирова и 10-летней Чулпан Ахметшиной. Перевести пожертвования, как уточнили в муфтияте, можно с помощью смс-сообщения.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.

https://ria.ru/20200723/1574778394.html

республика татарстан (татарстан)

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курбан-байрам, республика татарстан (татарстан)