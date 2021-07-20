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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/aktsiya-1742041288.html
Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям
Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям - РИА Новости, 20.07.2021
Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) запустило акцию помощи тяжелобольным детям – по случаю Курбан-байрама верующие соберут средства на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:53
2021-07-20T14:54
религия и мировоззрение
курбан-байрам
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) запустило акцию помощи тяжелобольным детям – по случаю Курбан-байрама верующие соберут средства на их лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията."Ежегодно по случаю великого праздника Курбан-байрам Благотворительный Фонд "Закят" ДУМ РТ объявляет благотворительный сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции "Ты не один". В этом году помощи неравнодушных людей ждут двое детей", - отметили в ДУМ РТ.Средства соберут для 12-летнего Артура Закирова и 10-летней Чулпан Ахметшиной. Перевести пожертвования, как уточнили в муфтияте, можно с помощью смс-сообщения.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.
https://ria.ru/20200723/1574778394.html
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курбан-байрам, республика татарстан (татарстан)
14:53 20.07.2021 (обновлено: 14:54 20.07.2021)
 

Мусульмане Татарстана помогут тяжелобольным детям

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) запустило акцию помощи тяжелобольным детям – по случаю Курбан-байрама верующие соберут средства на их лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.
"Ежегодно по случаю великого праздника Курбан-байрам Благотворительный Фонд "Закят" ДУМ РТ объявляет благотворительный сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции "Ты не один". В этом году помощи неравнодушных людей ждут двое детей", - отметили в ДУМ РТ.
Средства соберут для 12-летнего Артура Закирова и 10-летней Чулпан Ахметшиной. Перевести пожертвования, как уточнили в муфтияте, можно с помощью смс-сообщения.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.
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23 июля 2020, 12:04Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеКурбан-байрамРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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