https://ria.ru/20210720/afganistan-1742062613.html

Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров

Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров - РИА Новости, 20.07.2021

Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров

США должны сотрудничать с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном в Афганистане, военное решение не принесёт успеха ни одной из сторон, а достичь мира можно только РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:36

2021-07-20T16:36

2021-07-20T16:36

война в афганистане (с 2001)

хамид карзай

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153097/59/1530975967_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_5e9e7d19406b8a25b2328aa0f59cbd28.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США должны сотрудничать с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном в Афганистане, военное решение не принесёт успеха ни одной из сторон, а достичь мира можно только путём переговоров, заявил экс-президент исламской республики Хамид Карзай."Краеугольным камнем этого конфликта является смена власти, которая не будет возможна без сотрудничества США с основными глобальными игроками, которые уже принимают участие в этом процессе. Я имею в виду Россию, Китай, Иран и Пакистан", - сказал он, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".По его словам, "военное решение не приведет к успеху ни одной из сторон, только мирным путем можно добиться успеха".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210715/afganistan-1741331924.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-20T16:36 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в афганистане (с 2001), хамид карзай, афганистан, талибан, в мире