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Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров
Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров - РИА Новости, 20.07.2021
Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров
США должны сотрудничать с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном в Афганистане, военное решение не принесёт успеха ни одной из сторон, а достичь мира можно только РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:36
2021-07-20T16:36
2021-07-20T16:36
война в афганистане (с 2001)
хамид карзай
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США должны сотрудничать с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном в Афганистане, военное решение не принесёт успеха ни одной из сторон, а достичь мира можно только путём переговоров, заявил экс-президент исламской республики Хамид Карзай."Краеугольным камнем этого конфликта является смена власти, которая не будет возможна без сотрудничества США с основными глобальными игроками, которые уже принимают участие в этом процессе. Я имею в виду Россию, Китай, Иран и Пакистан", - сказал он, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".По его словам, "военное решение не приведет к успеху ни одной из сторон, только мирным путем можно добиться успеха".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-20T16:36
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РИА Новости
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война в афганистане (с 2001), хамид карзай, афганистан, талибан, в мире
Экс-президент Афганистана призвал к достижению мира путем переговоров
Экс-президент Афганистана Карзай: военное решение конфликта не принесет успеха никому