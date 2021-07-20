https://ria.ru/20210720/afganistan-1742022283.html

Талибы готовы к компромиссу в Афганистане, заявили в МИД

Талибы готовы к компромиссу в Афганистане, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2021

Талибы готовы к компромиссу в Афганистане, заявили в МИД

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) готово к политическому компромиссу в Афганистане, верхушка "наелась войны", заявил... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:28

2021-07-20T13:28

2021-07-20T13:50

обострение ситуации в афганистане

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

талибан

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) готово к политическому компромиссу в Афганистане, верхушка "наелась войны", заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Действительно, талибы тоже изменились вместе с этим миром. За 20 с лишним лет основная часть руководства, конечно, наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика", - заявил Кабулов, отметив, что речь идет о старших поколениях движения."Я чувствую, вижу не только по словам, но и по намерениям, которые выражаются в разных формах, что они готовы к политическому компромиссу, но, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесен", - сказал он.При этом он отметил, что появляются более молодые поколения "пассионарных бойцов, у которых большой запал" и которые еще не жили в неоккупированном Афганистане. Они убеждены, что воют за освобождение Афганистана от иностранцев, отметил спецпредставитель президента РФ."Эта пассионарная молодая часть движения, которую возглавляют полевые командиры, настроена радикально", - добавил Кабулов, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

https://ria.ru/20210720/rakety-1741961654.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-20T13:28 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), талибан, россия, афганистан, в мире