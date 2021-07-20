12:23 20.07.2021 (обновлено: 12:34 20.07.2021)
В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией
В Сухуме назвали бессмысленным посещение президентом Украины Зеленским границы Абхазии и Грузии
СУХУМ, 20 июл – РИА Новости. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с международным правом и не затрагивает территорию Грузии, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Абхазии.
В понедельник украинский президент посетил грузино-абхазскую границу.
"Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж "борца против оккупантов". Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?" - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российское военное присутствие в Абхазии регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии.
"Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?" - отмечается в тексте.
В Сухуме заявили, что руководителям Украины и их грузинским коллегам следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. "Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы", - уточнили в пресс-службе.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.