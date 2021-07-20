https://ria.ru/20210720/abkhaziya-1742006389.html

В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией

В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией - РИА Новости, 20.07.2021

В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:23

2021-07-20T12:23

2021-07-20T12:34

владимир зеленский

абхазия

грузия

в мире

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СУХУМ, 20 июл – РИА Новости. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с международным правом и не затрагивает территорию Грузии, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Абхазии.В понедельник украинский президент посетил грузино-абхазскую границу.В ведомстве подчеркнули, что российское военное присутствие в Абхазии регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии."Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?" - отмечается в тексте.В Сухуме заявили, что руководителям Украины и их грузинским коллегам следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. "Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы", - уточнили в пресс-службе.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html

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владимир зеленский, абхазия, грузия, в мире