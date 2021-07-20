Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/abkhaziya-1742006389.html
В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией
В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией - РИА Новости, 20.07.2021
В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией
Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:23
2021-07-20T12:34
владимир зеленский
абхазия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96185/57/961855702_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_f3d09961e7166f833f40ab3af57bfd0f.jpg
СУХУМ, 20 июл – РИА Новости. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с международным правом и не затрагивает территорию Грузии, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Абхазии.В понедельник украинский президент посетил грузино-абхазскую границу.В ведомстве подчеркнули, что российское военное присутствие в Абхазии регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии."Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?" - отмечается в тексте.В Сухуме заявили, что руководителям Украины и их грузинским коллегам следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. "Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы", - уточнили в пресс-службе.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html
https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html
абхазия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96185/57/961855702_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_20f35fc1b3080b8894da4c2adef3b51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, абхазия, грузия, в мире
12:23 20.07.2021 (обновлено: 12:34 20.07.2021)
 
В Сухуме прокомментировали посещение Зеленским границы Абхазии с Грузией

В Сухуме назвали бессмысленным посещение президентом Украины Зеленским границы Абхазии и Грузии

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 20 июл – РИА Новости. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским грузино-абхазской границы не имело смысла, так как присутствие российских военных в Абхазии не идет вразрез с международным правом и не затрагивает территорию Грузии, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Абхазии.
В понедельник украинский президент посетил грузино-абхазскую границу.
"Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж "борца против оккупантов". Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?" - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российское военное присутствие в Абхазии регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии.
"Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?" - отмечается в тексте.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00
"Москва согласится". Киев просит Тбилиси помочь вернуть Крым
В Сухуме заявили, что руководителям Украины и их грузинским коллегам следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. "Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы", - уточнили в пресс-службе.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:47
В США предложили "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии
 
Владимир ЗеленскийАбхазияГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
03:20Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
03:15Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину
Лента новостейМолния