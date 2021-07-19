https://ria.ru/20210719/zhurnalist-1741810173.html

СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"

СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру" - РИА Новости, 19.07.2021

СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"

Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием корреспондента "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:50

2021-07-19T10:50

2021-07-19T10:50

россия

владимир тодоров

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием корреспондента "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.Ранее "Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве. На сайте издания говорится, что вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки, а затем задержали Завьялову и доставили в отдел МВД по Басманному району. Она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, на девушку составлен протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции. В пресс-службе пояснили, что Завьялову задержали "за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции", на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе не указали, какие именно действия она совершила, чтобы считать её поведение воспрепятствованием служебной деятельности полицейских.В сообщении "Ленты.ру" утверждается, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку. После доставки в отдел в 22.15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении, говорится в материале издания.В пресс-службе главка не дали комментариев по этому поводу.Редакция "Ленты.ру", как сообщил РИА Новости главный редактор Владимир Тодоров, намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.

https://ria.ru/20210307/zhurnalist-1600280127.html

https://ria.ru/20210719/shpiony-1741779522.html

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россия, владимир тодоров, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, москва, происшествия