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СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"
СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру" - РИА Новости, 19.07.2021
СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"
Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием корреспондента "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:50
2021-07-19T10:50
россия
владимир тодоров
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием корреспондента "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.Ранее "Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве. На сайте издания говорится, что вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки, а затем задержали Завьялову и доставили в отдел МВД по Басманному району. Она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, на девушку составлен протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции. В пресс-службе пояснили, что Завьялову задержали "за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции", на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе не указали, какие именно действия она совершила, чтобы считать её поведение воспрепятствованием служебной деятельности полицейских.В сообщении "Ленты.ру" утверждается, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку. После доставки в отдел в 22.15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении, говорится в материале издания.В пресс-службе главка не дали комментариев по этому поводу.Редакция "Ленты.ру", как сообщил РИА Новости главный редактор Владимир Тодоров, намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.
https://ria.ru/20210307/zhurnalist-1600280127.html
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россия, владимир тодоров, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, москва, происшествия
10:50 19.07.2021
 
СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"

Глава СЖР Соловьев назвал действия полиции при задержании журналиста "Ленты.ру" недопустимыми

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием корреспондента "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.
Ранее "Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве. На сайте издания говорится, что вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки, а затем задержали Завьялову и доставили в отдел МВД по Басманному району. Она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.
"Мы изучаем этот вопрос. Конечно, недопустимые (действия полиции)", - сказал Соловьев.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, на девушку составлен протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции. В пресс-службе пояснили, что Завьялову задержали "за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции", на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе не указали, какие именно действия она совершила, чтобы считать её поведение воспрепятствованием служебной деятельности полицейских.
Журналист Дмитрий Красноухов - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 15:28
СМИ: СЖР готов помочь журналисту, подвергшемуся нападению на Урале
В сообщении "Ленты.ру" утверждается, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку. После доставки в отдел в 22.15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении, говорится в материале издания.
В пресс-службе главка не дали комментариев по этому поводу.
Редакция "Ленты.ру", как сообщил РИА Новости главный редактор Владимир Тодоров, намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.
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