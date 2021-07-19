https://ria.ru/20210719/zhkkh-1741833306.html

Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме

Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме - РИА Новости, 19.07.2021

Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме

Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:36

2021-07-19T12:36

2021-07-19T12:39

тюменская область

александр моор

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на совещании в областном правительстве заместитель директора департамента ЖКХ области Наталья Якуба."Объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников", – сказала замдиректора департамента.В рамках подготовки к зимнему периоду планируется отремонтировать в общей сложности около 876 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3%."Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков", – сказал на совещании губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20210716/zhile-1741575804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, жкх