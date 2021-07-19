https://ria.ru/20210719/zhkkh-1741833306.html
Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме
Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме - РИА Новости, 19.07.2021
Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме
Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:36
2021-07-19T12:36
2021-07-19T12:39
тюменская область
александр моор
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на совещании в областном правительстве заместитель директора департамента ЖКХ области Наталья Якуба."Объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников", – сказала замдиректора департамента.В рамках подготовки к зимнему периоду планируется отремонтировать в общей сложности около 876 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3%."Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков", – сказал на совещании губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20210716/zhile-1741575804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, жкх
ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на совещании в областном правительстве заместитель директора департамента ЖКХ области Наталья Якуба.
"Объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников", – сказала замдиректора департамента.
В рамках подготовки к зимнему периоду планируется отремонтировать в общей сложности около 876 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.
По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3%.
"Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков", – сказал на совещании губернатор Тюменской области Александр Моор
.