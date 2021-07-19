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Тюменская область
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Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме
Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме - РИА Новости, 19.07.2021
Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме
Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:36
2021-07-19T12:39
тюменская область
александр моор
жкх
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на совещании в областном правительстве заместитель директора департамента ЖКХ области Наталья Якуба."Объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников", – сказала замдиректора департамента.В рамках подготовки к зимнему периоду планируется отремонтировать в общей сложности около 876 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3%."Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков", – сказал на совещании губернатор Тюменской области Александр Моор.
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александр моор, жкх
12:36 19.07.2021 (обновлено: 12:39 19.07.2021)
 

Тюменские власти выделят более 3 млрд рублей на подготовку ЖКХ к зиме

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области намерены выделить более 3,3 миллиарда рублей на подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду, сообщила на совещании в областном правительстве заместитель директора департамента ЖКХ области Наталья Якуба.
"Объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей. Остальные средства в объеме более 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников", – сказала замдиректора департамента.
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:41Тюменская область
Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья
В рамках подготовки к зимнему периоду планируется отремонтировать в общей сложности около 876 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.
По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ составляет 44,3%.
"Подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к эффективной и бесперебойной работе в зимнее время – важнейшая задача предприятий отрасли и органов местного самоуправления. Все необходимые работы должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки. От этого напрямую зависит качество жизни наших земляков", – сказал на совещании губернатор Тюменской области Александр Моор.
 
Тюменская областьАлександр МоорЖКХ
 
 
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