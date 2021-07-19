https://ria.ru/20210719/zhdanov-1741914397.html

Отца экс-директора ФБК* Жданова оставили под арестом

Отца экс-директора ФБК* Жданова оставили под арестом - РИА Новости, 19.07.2021

Отца экс-директора ФБК* Жданова оставили под арестом

Нарьян-Марский городской суд продлил меру пресечения в виде ареста отцу экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрию Жданову до 12 ноября,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:50

2021-07-19T17:50

2021-07-19T17:51

россия

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

нарьян-мар

архангельск

ростов-на-дону

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Нарьян-Марский городской суд продлил меру пресечения в виде ареста отцу экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрию Жданову до 12 ноября, сообщили РИА Новости в горсуде."Жданов оставлен под стражей до 12 ноября. Заседание по его делу назначено на 27 июля на 9.30", - сказала агентству представитель городского суда Нарьян-Мара.В понедельник в суде состоялось предварительное слушание дела Жданова-старшего.На прошлой неделе адвокат Владимир Воронин информировал, что расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова завершено, материалы переданы в суд. Жданов-старший был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, потом доставлен в СИЗО-1 Архангельска.Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагает следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.Согласно электронной карточке дела на сайте суда, Жданов обвиняется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210629/turtsiya-1739139537.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

нарьян-мар

архангельск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, нарьян-мар, архангельск, ростов-на-дону, происшествия