17:50 19.07.2021 (обновлено: 17:51 19.07.2021)
Отца экс-директора ФБК* Жданова оставили под арестом
Нарьян-Марский городской суд продлил меру пресечения отцу экс-директора ФБК* Жданова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Нарьян-Марский городской суд продлил меру пресечения в виде ареста отцу экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрию Жданову до 12 ноября, сообщили РИА Новости в горсуде.
"Жданов оставлен под стражей до 12 ноября. Заседание по его делу назначено на 27 июля на 9.30", - сказала агентству представитель городского суда Нарьян-Мара.
В понедельник в суде состоялось предварительное слушание дела Жданова-старшего.
На прошлой неделе адвокат Владимир Воронин информировал, что расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова завершено, материалы переданы в суд. Жданов-старший был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, потом доставлен в СИЗО-1 Архангельска.
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Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагает следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.
Согласно электронной карточке дела на сайте суда, Жданов обвиняется по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.