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Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения

Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2021

Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения

Калужская область в 2021 году направит около 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, в частности, предусмотрены капремонт... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:18

2021-07-19T16:18

2021-07-19T16:18

калужская область

владислав шапша

калужская область

общество

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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Калужская область в 2021 году направит около 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, в частности, предусмотрены капремонт поликлиник, строительство ФАПов, закупка техники, заявил губернатор региона Владислав Шапша."В этом году у нас стартовала масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию предусмотрены серьезные средства. Только в этом году порядка 650 миллионов рублей", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Эти деньги будут направлены на капремонт 20 поликлиник, трех амбулаторий, трех ФАПов, лаборатории, строительство 28 ФАПов, закупку оборудования, в том числе двух флюорографов, четырех цифровых рентгеновских аппаратов, маммографа, системы УЗИ. Также на выделенные средства уже закупили 88 новых автомобилей, отметил Шапша.

калужская область

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2021

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владислав шапша, калужская область, общество