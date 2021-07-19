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Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения
Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2021
Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения
Калужская область в 2021 году направит около 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, в частности, предусмотрены капремонт... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:18
2021-07-19T16:18
2021-07-19T16:18
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Калужская область в 2021 году направит около 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, в частности, предусмотрены капремонт поликлиник, строительство ФАПов, закупка техники, заявил губернатор региона Владислав Шапша."В этом году у нас стартовала масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию предусмотрены серьезные средства. Только в этом году порядка 650 миллионов рублей", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Эти деньги будут направлены на капремонт 20 поликлиник, трех амбулаторий, трех ФАПов, лаборатории, строительство 28 ФАПов, закупку оборудования, в том числе двух флюорографов, четырех цифровых рентгеновских аппаратов, маммографа, системы УЗИ. Также на выделенные средства уже закупили 88 новых автомобилей, отметил Шапша.
калужская область
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владислав шапша, калужская область, общество
Калужская область направит средства на модернизацию здравоохранения
Калужская область направит 650 млн руб на модернизацию здравоохранения