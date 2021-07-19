22:48 19.07.2021 (обновлено: 22:49 19.07.2021)
Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада
Захарова: опрос норвежской газеты об РФ как угрозе миропорядку - пример пропаганды Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Социальный опрос норвежской газеты Dagbladet на тему того, что Россия представляет "главную угрозу миропорядку", является примером западной медиапропаганды, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, на прошлой неделе центральная норвежская газета Dagbladet своей основной своей сделала заказной соцопрос, согласно которому 38% процентов респондентов уверены, что "главную угрозу миропорядку" представляет Россия.
Захарова добавила, что специально отобранные эксперты газеты стали рассуждать, что часть последнего столетия Норвегия якобы "непосредственно сталкивалась с российской угрозой", а РФ "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия". Согласно опросу газеты, за Китай как "главную угрозу миропорядку" проголосовали 25%, КНДР - 20%, а за вариант США - 4%.
Официальный представитель МИД РФ пояснила, что в XX веке СССР действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков, а в Сирии российские ВКС громят террористов и защищают международное право, чтобы "погрязшая в неудачных экспериментах "западная прогрессивная общественность" продолжила своё существование, не погибнув под гнетом ИГИЛа*.
"Но результаты опроса, конечно, впечатляют. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... – далеко не полный список стран, где "демонстрируют свою военную мощь" американцы на протяжении последнего не столетия, а только этого огрызка века. Причём нарушая все мыслимые правовые и этические нормы. А "угрозу миропорядку" несет все равно Москва", - написала Захарова.
"Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример "пострадания" от нашей страны? Ответ очевиден - нет. Поэтому опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды", - отметила она.
* Международная террористическая организация, запрещенная в России.