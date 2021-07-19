https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html

Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада

Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада - РИА Новости, 19.07.2021

Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада

Социальный опрос норвежской газеты Dagbladet на тему того, что Россия представляет "главную угрозу миропорядку", является примером западной медиапропаганды,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:48

2021-07-19T22:48

2021-07-19T22:49

россия

мария захарова

воздушно-космические силы россии

здоровье - общество

норвегия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Социальный опрос норвежской газеты Dagbladet на тему того, что Россия представляет "главную угрозу миропорядку", является примером западной медиапропаганды, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, на прошлой неделе центральная норвежская газета Dagbladet своей основной своей сделала заказной соцопрос, согласно которому 38% процентов респондентов уверены, что "главную угрозу миропорядку" представляет Россия.Захарова добавила, что специально отобранные эксперты газеты стали рассуждать, что часть последнего столетия Норвегия якобы "непосредственно сталкивалась с российской угрозой", а РФ "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия". Согласно опросу газеты, за Китай как "главную угрозу миропорядку" проголосовали 25%, КНДР - 20%, а за вариант США - 4%.Официальный представитель МИД РФ пояснила, что в XX веке СССР действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков, а в Сирии российские ВКС громят террористов и защищают международное право, чтобы "погрязшая в неудачных экспериментах "западная прогрессивная общественность" продолжила своё существование, не погибнув под гнетом ИГИЛа*."Но результаты опроса, конечно, впечатляют. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... – далеко не полный список стран, где "демонстрируют свою военную мощь" американцы на протяжении последнего не столетия, а только этого огрызка века. Причём нарушая все мыслимые правовые и этические нормы. А "угрозу миропорядку" несет все равно Москва", - написала Захарова.* Международная террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html

https://ria.ru/20210704/kritika-1739808318.html

россия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, воздушно-космические силы россии, здоровье - общество, норвегия