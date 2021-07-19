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Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 19.07.2021
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго
Анатолия Яновского освободили от должности замминистра энергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:56
2021-07-19T18:56
2021-07-19T19:47
россия
анатолий яновский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анатолия Яновского освободили от должности замминистра энергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В документе указано, что такое решение принято в связи с переходом Яновского на другую работу. Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем — просто энергетики. С 2004 года после образования Министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года — на пост замминистра энергетики, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.Чиновник закончил Горный институт в Москве по специальности "технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых", имеет экономическую и техническую ученые степени.Первоначально Яновский работал в Институте горного дела имени Скочинского, с 1993 по 1996 год был заместителем гендиректора Российской угольной компании.
https://ria.ru/20210623/minenergo-1738172064.html
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россия, анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва
18:56 19.07.2021 (обновлено: 19:47 19.07.2021)
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго, где он проработал более 20 лет