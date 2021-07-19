Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/yanovskiy-1741927687.html
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 19.07.2021
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго
Анатолия Яновского освободили от должности замминистра энергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:56
2021-07-19T19:47
россия
анатолий яновский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741927982_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_c464d49118e5617934e18cb37e6f297d.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анатолия Яновского освободили от должности замминистра энергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В документе указано, что такое решение принято в связи с переходом Яновского на другую работу. Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем — просто энергетики. С 2004 года после образования Министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года — на пост замминистра энергетики, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.Чиновник закончил Горный институт в Москве по специальности "технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых", имеет экономическую и техническую ученые степени.Первоначально Яновский работал в Институте горного дела имени Скочинского, с 1993 по 1996 год был заместителем гендиректора Российской угольной компании.
https://ria.ru/20210623/minenergo-1738172064.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741927982_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b516cf67002bd2fb52b257fff100ce13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва
18:56 19.07.2021 (обновлено: 19:47 19.07.2021)
 
Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго

Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго, где он проработал более 20 лет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАнатолий Яновский
Анатолий Яновский - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анатолия Яновского освободили от должности замминистра энергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что такое решение принято в связи с переходом Яновского на другую работу.
Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем — просто энергетики. С 2004 года после образования Министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года — на пост замминистра энергетики, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.
Чиновник закончил Горный институт в Москве по специальности "технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых", имеет экономическую и техническую ученые степени.
Первоначально Яновский работал в Институте горного дела имени Скочинского, с 1993 по 1996 год был заместителем гендиректора Российской угольной компании.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 06:32
Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
 
РоссияАнатолий ЯновскийМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния