https://ria.ru/20210719/yakorya-1741792409.html

На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом

На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом - РИА Новости, 19.07.2021

На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом

На Камчатке сдали в металлолом два якоря с парусников ХVIII-XIX веков, сообщили в краевом Министерстве культуры. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:19

2021-07-19T08:19

2021-07-19T13:38

октябрьский

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741796041_0:0:1049:590_1920x0_80_0_0_b436ea6942bbd63616908867b3b96d99.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. На Камчатке сдали в металлолом два якоря с парусников ХVIII-XIX веков, сообщили в краевом Министерстве культуры.На якоря в пункте приема металлолома обратил внимание житель Петропавловска-Камчатского. Он позвонил в Камчатский краевой объединенный музей, а сотрудники, приехавшие на площадку, действительно обнаружили предметы, представляющие историческую ценность.Предварительная экспертиза показала, что это якоря адмиралтейского типа с парусных судов."Ориентировочно установлена датировка предметов: один из якорей середины XIX века, а вот второй вызвал особый интерес научных сотрудников — конец ХVIII — начало XIX века <…> С ними еще будут проводить дополнительную работу, чтобы выяснить больше подробностей, касающихся их истории", — сказали в Минкульте.В пункт приема металла якоря привезли из поселка Октябрьский на западном побережье Камчатки. Сейчас их доставили к зданию музея, почистили и обработали оружейным маслом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

https://ria.ru/20210719/biven-1741790493.html

октябрьский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

октябрьский, камчатский край