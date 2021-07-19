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На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом
На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом - РИА Новости, 19.07.2021
На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом
На Камчатке сдали в металлолом два якоря с парусников ХVIII-XIX веков, сообщили в краевом Министерстве культуры. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:19
2021-07-19T13:38
октябрьский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. На Камчатке сдали в металлолом два якоря с парусников ХVIII-XIX веков, сообщили в краевом Министерстве культуры.На якоря в пункте приема металлолома обратил внимание житель Петропавловска-Камчатского. Он позвонил в Камчатский краевой объединенный музей, а сотрудники, приехавшие на площадку, действительно обнаружили предметы, представляющие историческую ценность.Предварительная экспертиза показала, что это якоря адмиралтейского типа с парусных судов."Ориентировочно установлена датировка предметов: один из якорей середины XIX века, а вот второй вызвал особый интерес научных сотрудников — конец ХVIII — начало XIX века &lt;…&gt; С ними еще будут проводить дополнительную работу, чтобы выяснить больше подробностей, касающихся их истории", — сказали в Минкульте.В пункт приема металла якоря привезли из поселка Октябрьский на западном побережье Камчатки. Сейчас их доставили к зданию музея, почистили и обработали оружейным маслом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
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октябрьский, камчатский край
08:19 19.07.2021 (обновлено: 13:38 19.07.2021)
 
На Камчатке якоря XVIII и XIX веков сдали в металлолом

Якоря XVIII и XIX веков нашли на свалке металлолома на Камчатке

© Фото : Министерство культуры Камчатского краяИсторические объекты удалось спасти в Петропавловске-Камчатском благодаря неравнодушному жителю города
Исторические объекты удалось спасти в Петропавловске-Камчатском благодаря неравнодушному жителю города - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Министерство культуры Камчатского края
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. На Камчатке сдали в металлолом два якоря с парусников ХVIII-XIX веков, сообщили в краевом Министерстве культуры.
На якоря в пункте приема металлолома обратил внимание житель Петропавловска-Камчатского. Он позвонил в Камчатский краевой объединенный музей, а сотрудники, приехавшие на площадку, действительно обнаружили предметы, представляющие историческую ценность.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Предварительная экспертиза показала, что это якоря адмиралтейского типа с парусных судов.
"Ориентировочно установлена датировка предметов: один из якорей середины XIX века, а вот второй вызвал особый интерес научных сотрудников — конец ХVIII — начало XIX века <…> С ними еще будут проводить дополнительную работу, чтобы выяснить больше подробностей, касающихся их истории", — сказали в Минкульте.
В пункт приема металла якоря привезли из поселка Октябрьский на западном побережье Камчатки. Сейчас их доставили к зданию музея, почистили и обработали оружейным маслом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
 
ОктябрьскийКамчатский край
 
 
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