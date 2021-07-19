https://ria.ru/20210719/vyzovy-1741902888.html
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2021
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин
Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером, не забывая про решение текущих задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:01
2021-07-19T17:01
2021-07-19T17:07
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером, не забывая про решение текущих задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
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владимир путин, политика, россия
17:01 19.07.2021 (обновлено: 17:07 19.07.2021)
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин
Президент Путин: Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером