Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин

"Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.