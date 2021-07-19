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Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2021
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин
Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером, не забывая про решение текущих задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:01
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владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером, не забывая про решение текущих задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
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владимир путин, политика, россия
17:01 19.07.2021 (обновлено: 17:07 19.07.2021)
 
Россия должна стремиться быть лидером, заявил Путин

Президент Путин: Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером, не забывая про решение текущих задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 10:08
Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства
 
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