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Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19
Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19
Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:12
2021-07-19T12:12
распространение коронавируса
татьяна кусайко
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр шершуков
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее сенатор Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня - в день прививки и на следующий.Он отметил, что в последнее время высказывается большое число людей о дополнительных стимулирующих днях отдыха, например, за отказ от курения или для того, чтобы люди шли прививаться."Понятно, что эти идеи привлекательные, во-вторых, существенный вопрос - кто будет платить? будут ли за них платить работникам, то есть каков статус этих дней будет? Потому что понятно, что профсоюзы выступают за то, чтобы эти дни оплачивались для работников, чтобы они не теряли в зарплате", - добавил Шершуков.
РИА Новости
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татьяна кусайко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр шершуков, здоровье - общество, общество
12:12 19.07.2021
 
Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19

В Федерации независимых профсоюзов России призвали обсудить идею о выходных привившимся от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в организации "Gastro инкубатор" в Новосибирске
Молодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в организации Gastro инкубатор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее сенатор Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня - в день прививки и на следующий.
"Это нужно рассматривать как инициативу на заседании Российской трехсторонней комиссии и слушать реакцию соответственно уже и государства в лице правительства, и работодателей. Но в принципе сама по себе идея выглядит привлекательно", - рассказал Шершуков.
Он отметил, что в последнее время высказывается большое число людей о дополнительных стимулирующих днях отдыха, например, за отказ от курения или для того, чтобы люди шли прививаться.
"Понятно, что эти идеи привлекательные, во-вторых, существенный вопрос - кто будет платить? будут ли за них платить работникам, то есть каков статус этих дней будет? Потому что понятно, что профсоюзы выступают за то, чтобы эти дни оплачивались для работников, чтобы они не теряли в зарплате", - добавил Шершуков.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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