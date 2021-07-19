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Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19

Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Профсоюзы оценили идею о выходных привившимся от COVID-19

Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:12

2021-07-19T12:12

2021-07-19T12:12

распространение коронавируса

татьяна кусайко

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр шершуков

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выходные за прививку от COVID надо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии, профсоюзы считают, что их надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее сенатор Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня - в день прививки и на следующий.Он отметил, что в последнее время высказывается большое число людей о дополнительных стимулирующих днях отдыха, например, за отказ от курения или для того, чтобы люди шли прививаться."Понятно, что эти идеи привлекательные, во-вторых, существенный вопрос - кто будет платить? будут ли за них платить работникам, то есть каков статус этих дней будет? Потому что понятно, что профсоюзы выступают за то, чтобы эти дни оплачивались для работников, чтобы они не теряли в зарплате", - добавил Шершуков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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