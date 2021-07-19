https://ria.ru/20210719/vlozhenie-1741781238.html

Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги - РИА Новости, 19.07.2021

Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:15

2021-07-19T03:15

2021-07-19T03:15

егор клопенко

klopenko group

россия

инвестиции

деньги

экономика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.Среди перечисленным им главных рисковых инструментов — венчурные проекты, акции третьего эшелона, а также криптовалюта.По мнению Клопенко, не менее опасны для инвестирования акции "третьего эшелона"."Небольшие компании, которые в будущем могут или стать частью первого эшелона, или просто закрыться, а могут существовать и дальше без особых изменений. Именно в третьем эшелоне сейчас и разворачиваются наиболее громкие события так называемого бума частных инвесторов, когда акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, также неожиданно падают. Эта игра очень опасна", — считает инвестор.

https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html

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егор клопенко, klopenko group, россия, инвестиции, деньги, экономика