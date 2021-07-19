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Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги
Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги - РИА Новости, 19.07.2021
Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги
Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:15
2021-07-19T03:15
егор клопенко
klopenko group
россия
инвестиции
деньги
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.Среди перечисленным им главных рисковых инструментов — венчурные проекты, акции третьего эшелона, а также криптовалюта.По мнению Клопенко, не менее опасны для инвестирования акции "третьего эшелона"."Небольшие компании, которые в будущем могут или стать частью первого эшелона, или просто закрыться, а могут существовать и дальше без особых изменений. Именно в третьем эшелоне сейчас и разворачиваются наиболее громкие события так называемого бума частных инвесторов, когда акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, также неожиданно падают. Эта игра очень опасна", — считает инвестор.
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егор клопенко, klopenko group, россия, инвестиции, деньги, экономика
03:15 19.07.2021
 

Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБиржа
Биржа - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Среди перечисленным им главных рисковых инструментов — венчурные проекты, акции третьего эшелона, а также криптовалюта.
"Покупая криптовалюту сейчас, вы покупаете на максимуме цены. Это опасно всегда и с любым инструментом. Второй фактор риска — отсутствие внутренней стоимости криптовалюты. Проще говоря, нет никаких нижних границ падения ее стоимости. Она может взлететь в несколько раз, но с не меньшей вероятностью упасть чуть ли не до нуля", — предупреждает финансист.
По мнению Клопенко, не менее опасны для инвестирования акции "третьего эшелона".
"Небольшие компании, которые в будущем могут или стать частью первого эшелона, или просто закрыться, а могут существовать и дальше без особых изменений. Именно в третьем эшелоне сейчас и разворачиваются наиболее громкие события так называемого бума частных инвесторов, когда акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, также неожиданно падают. Эта игра очень опасна", — считает инвестор.
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Егор КлопенкоKlopenko GroupРоссияИнвестицииДеньгиЭкономика
 
 
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